Kenya ve Tanzanya, doğal gaz boru hattı projesi için anlaşmaya vardı

AA

Yerel basındaki habere göre, Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan, iki ülke arasındaki ilişkileri görüşmek amacıyla Kenya'ya düzenlediği iki günlük resmi ziyaret ile ilgili basın mensuplarına açıklama yaptı.

Ziyaret kapsamında Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta ile bir araya gelen Hassan, iki ülke arasında inşa edilmesi planlanan doğal gaz boru hattı projesi için anlaşma imzalandığını açıkladı.

Anlaşma kapsamında Tanzanya'nın Darüsselam şehrinden Kenya'nın Mombasa şehrine uzanan bir boru hattı inşa edilmesi ve Kenya'nın enerji ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.

İki ülke arasında inşa edilmesi planlanan boru hattı projesinin ne zaman başlayacağı ile ilgili bir tarih verilmedi.