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Kenya’da meclis oturumuna beş aylık bebeğiyle gelen kadın milletvekili dışarı çıkarıldı

Kenya Parlamentosu'nda bir kadın milletvekili, "yabancıların" meclis oturumlarına katılmasını engelleyen tüzük nedeniyle beş aylık bebeğiyle salondan çıkarıldı. Diğer kadın milletvekilleri de kararı protesto için oturumu terk etti.

BBC TÜRKÇE

Kenya Parlamentosu'nda bir kadın milletvekili, "yabancıların" meclis oturumlarına katılmasını engelleyen tüzük nedeniyle beş aylık bebeğiyle salondan çıkarıldı. Diğer kadın milletvekilleri de kararı protesto için oturumu terk etti.

Zuleika Hassan adlı milletvekili, evde acil bir durum çıkması ve mecliste kreş olmaması nedeniyle bebeğini oturuma getirmek zorunda kaldığını söyledi.

Ancak Meclis Başkanı Christopher Omulele, Hassan'dan bebeğini dışarı çıkarmasını istedi.

Bazı milletvekilleri karara bağırarak tepki gösterdi. Milletvekilleri arasında tartışma yaşandı. Kimi erkek milletvekillerinin Hassan'a tepki gösterdiği görüldü.

Hassan, "Parlamentoda daha fazla kadın milletvekili olması isteniyorsa meclisin ailelere uygun bir yer haline getirilmesi gerekir. Meclis'te kreş olsaydı, bebeğimi getirmezdim" dedi.

Dünya Emzirme Haftası

2017'de Kenya Parlamentosu tüm işyerlerine annelerin bebeklerini emzirebilecekleri ve altlarını değiştirebilecekleri bir oda tahsih etme zorunluluğu getirmişti. Ancak mecliste bu tür odalar yok.

Olayın Dünya Emzirme Haftası'nda yaşanması tepkiler artırdı.

Hafta dolayısıyla dünyanın farklı yerlerinde kadın fotoğrafçılar sosyal medyada iş yerlerine götürdükleri bebekleriyle çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.

2018'de Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Arden New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na 3 aylık Neve Te Aroha'yla birlikte katılmıştı. Arden Kurul'a bebeğiyle gelen ilk kadın lider olmuştu.

  • Avustralyalı senatör bebeğini emzirirken önerge verdi
  • Danimarkalı milletvekilinin bebeğiyle oturuma katılmasına izin verilmedi
  • Milletvekili anne bebeğini parlamentoya götürdü
  • Avustralya meclisinde ilk kez bir politikacı bebeğini emzirdi

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