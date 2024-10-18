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        Haberler Gündem Güncel Kepçe 7 aracı biçti: Faciaya kıl payı | Son dakika haberleri

        Kepçe 7 aracı biçti: Faciaya kıl payı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir iş makinesi, fren sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle duramayınca park halindeki 7 araca çaptı. Kazada kaldırımda yürüyen vatandaşlar son anda kurtuldu. Kaza anı güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 09:16 Güncelleme: 18.10.2024 - 09:33
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        Kepçe 7 aracı biçti: Faciaya kıl payı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Denizciler Mahallesi'nde iş makinesi, fren sisteminde meydana gelen arıza sonucu kontrolden çıkarak park halindeki 7 araca çarptı. Kazada kaldırımda yürüyen vatandaşlar son anda ölümden döndü.

        Feci kaza güvenlik kameralarıyla kaydedildi.

        Görüntülerde, fren sisteminde arıza oluşan kepçenin önüne kattığı araçları duvarla birleştirdiği görüldü.

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        Kepçenin duvara çarpmasından birkaç saniye önce ise kaldırımda yürüyen vatandaşların kazadan saniyelerle kurtulduğu görüldü.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #Hatay
        #iş makinesi kazası
        #trafik kazası
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