Kepçe 7 aracı biçti: Faciaya kıl payı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir iş makinesi, fren sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle duramayınca park halindeki 7 araca çaptı. Kazada kaldırımda yürüyen vatandaşlar son anda kurtuldu. Kaza anı güvenlik kamerasıyla görüntülendi.
Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Denizciler Mahallesi'nde iş makinesi, fren sisteminde meydana gelen arıza sonucu kontrolden çıkarak park halindeki 7 araca çarptı. Kazada kaldırımda yürüyen vatandaşlar son anda ölümden döndü.
Feci kaza güvenlik kameralarıyla kaydedildi.
Görüntülerde, fren sisteminde arıza oluşan kepçenin önüne kattığı araçları duvarla birleştirdiği görüldü.
Kepçenin duvara çarpmasından birkaç saniye önce ise kaldırımda yürüyen vatandaşların kazadan saniyelerle kurtulduğu görüldü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.