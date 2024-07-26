Cilt sağlığı, yaşam kalitesini doğrudan etkileyen önemli bir unsurdur. Kepek ve sedef hastalığı gibi cilt sorunları ise günlük hayatı zorlaştırabilir. Her iki rahatsızlık da kafa derisinde görülen pullanma ile kendini gösterir; ancak, aralarındaki temel farkları bilmek doğru tedavi sürecine başlamak açısından kritiktir. Haberimizde kepek ve sedef hastalığı nedir, farkları nelerdir ve tedavi yöntemleri nasıldır gibi konuları derledik. İşte, detaylar...