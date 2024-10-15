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        Antalya Büyükşehir'in Kepez Karting Park Projesi'ne başlandı

        Antalya Büyükşehir Belediyesi, motor sporları konusunda Türkiye'nin en modern tesislerinden biri olacak Kepez Karting Park Projesi'nde çalışmalara başladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 19:15 Güncelleme: 15.10.2024 - 19:19
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        Kepez Karting Park Projesi başladı
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        Antalya Büyükşehir Belediyesi, "Spor kenti Antalya" sloganıyla yürüttüğü çalışmalara bir yenisini ekliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'in seçim vaatleri arasında yer alan, motor sporları konusunda Türkiye'nin en modern tesislerinden biri olacak "Kepez Karting Park Projesi", Kepez İlçesi Çankaya Mahallesi'nde başladı.

        Motor sporları için ulusal ve uluslararası birçok yarışa ve sporcuya ev sahipliği yapması ve gençlere yeni spor alanları açma hedefiyle hataya geçirilecek Kepez Karting Park Projesi kapsamında tesiste bin 200 metre uzunluğunda yarış pisti, pit garajı, tribün, sosyal tesisler ve otopark alanları yer alacak. Motor sporları tutkunlarının buluşacağı tesis adrenalin ve heyecan dolu yarışlara sahne olacak.

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        55 dönüm alan üzerine inşa edilecek spor tesisi için altyapı imalat çalışmaları başlandı. İhale bedeli 122 milyon 200 bin Türk Lirası olan proje kapsamında ilk olarak ekipler balçık/batak ve killi olan zeminin iyileştirilmesi için çalışma yaptı. Ardından kaya ve kırma stabilize malzeme ile dolgu işlemleri yapımı çalışması gerçekleştiriyor.

        Bu işlemlerin ardından yağmur drenaj ve alt yapı imalatları tamamlanacak. Spor tesisleri sahasına gerekli elektrik altyapı imalatları da tamamlandıktan sonra iş programına göre asfalt yarış pisti ve beton kaplama otopark imalatlarına başlanacak.

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