Kerame kamplar bölgesi, Suriye'de savaş mağdurlarının sığınma noktası oldu

AA

İdlib'in kuzeyindeki Kerame kamplar bölgesi, 2012 yılından itibaren irili ufaklı onlarca kampın zamanla büyüyerek birleşmesi sonucu oluştu. Türkiye sınırına yakın Kah köyünün bulunduğu bölgede yer alan kampta, ülkelerindeki iç savaş nedeniyle Halep, Hama, Humus, Şam ve İdlib’in güneyinden kaçan yüz binlerce Suriyeli yaşıyor. Çoğu derme çatma çadırlardan oluşan bölgede altyapı bulunmazken, temiz su sıkıntısı da yaşanıyor. Banyo ve tuvaletlerin yetersiz olduğu kamplara sığınan siviller zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.