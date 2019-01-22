Kerç Boğazı'nda iki gemide yangın: En az 10 ölü

Karadeniz'de Kerç Boğazı yakınlarında Tanzanya bandıralı iki kargo gemisinde çıkan yangında en az 10 kişi hayatını kaybetti.

Gemilerden atlayan 14 kişi Rus arama kurtarma ekiplerince kurtarıldı.

Gemilerde Türk mürettebat da var. Hayatını kaybedenlerin uyrukları açıklanmadı.

Gemilerden birinin gaz tankeri olduğu, bu gmeide yaşanan patlama nedeniyle diğer geminin de alev aldığı belirtildi.

Rus yetkililer patlamanın bir gemiden diğerine yakıt ikmali yapılırken gerçekleştiğini söyledi.

Kandy adlı gemide Türkiye ve Hindistan'dan 17 mürettebat, Maestro'da ise 14 mürettebat bulunuyordu.

Demirören Haber Ajansı gemilerde bulunan 31 mürettebattan 16'sının Türk olduğu bilgisini paylaştı.

Rus yetkililer denize atlayan mürettebattan hayatını kaybedenler olabileceğini de belirtti.

Olayın uluslararası sularda yaşandığı bildirildi.

Novorossiysk Koordinasyon Merkezi de, olayın yaşandığı bölgeye 10 kurtarma gemisi ile çok sayıda arama kurtarma personelinin gönderildiğini açıkladı.