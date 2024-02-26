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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Kerem Aktürkoğlu, bugün Antalyaspor'a gol atarak ligde 11. kez fileleri havalandırdı - Galatasaray Haberleri

        Kerem Aktürkoğlu, bugün Antalyaspor'a gol atarak ligde 11. kez fileleri havalandırdı

        Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Antalyaspor maçına attığı 2 golle bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 11'e çıkardı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 22:38 Güncelleme: 26.02.2024 - 22:38
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        Kerem Aktürkoğlu'ndan 11. gol!
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        Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray'ın futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Antalyaspor'a attığı 2 golle bu sezon Süper Lig’deki gol sayısını 11’e çıkardı.

        Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Galatasaray’ın evine Antalyaspor ile karşılaşırken, sarı-kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu 2 gol attı. Müsabakanın 12. dakikasında penaltıda topun başına geçen Kerem, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 1-0 yaptı. Maçın 45+1. dakikasında yine sahneye çıkan 25 yaşındaki futbolcu, ceza sahası dışı sağ tarafından Lucas Torreira’nın ortasında ceza sahası içinde Carlos Vinicius’un vuruşunda kaleci Leite’den seken topu ağlara gönderdi ve skoru 2-1'e getirdi. Sarı-kırmızılı futbolcu, gollerden sonra Mauro Icardi’nin sevincini yaparak, gollerini ona armağan etti. Kerem ayrıca 59. dakikada bir de penaltı kaçırdı.

        Kerem Aktürkoğlu böylece bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 11’e çıkardı. UEFA Şampiyonlar Ligi grupları ve elemelerinden de 3 golü olan Kerem'in toplam 14 golü bulunuyor.

        Maça 11’de başlayan Kerem Aktürkoğlu 90 dakikada sahada kaldı.

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