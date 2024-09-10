Kerem Aktürkoğlu'dan milli takımda ilk hat-trick!
Kerem Aktürkoğlu, İzlanda karşısında attığı 3 golle milli takım formasıyla ilk kez hat-trick yapma başarısı gösterdi.
Giriş: 10.09.2024 - 01:08 Güncelleme: 10.09.2024 - 01:08
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UEFA Uluslar Ligi’nde A Milli Futbol Takımı, İzmir’de konuk ettiği İzlanda’yı 3-1 mağlup etti.
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Millilerin 3 golü de Kerem Aktürkoğlu’nun ayağından geldi. 25 yaşında futbolcu ilk golünü 2. dakikada atarken, 52 ve 88. dakikalarda da topu filelere gönderdi.
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Galibiyetin mimarı olan Kerem, 2021 yılında giymeye başladığı A Milli Takım formasıyla ilk kez hat-trick yaptı.