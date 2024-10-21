Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Kerem Aktürkoğlu'dan Victor Osimhen sözleri: Oynamak isterdim! - Futbol Haberleri

        Kerem Aktürkoğlu'dan Victor Osimhen sözleri: Oynamak isterdim!

        Sezon başında Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, açtığı canlı yayında Victor Osimhen'in golüne ve Beşiktaş derbisine değindi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2024 - 23:21 Güncelleme: 21.10.2024 - 23:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kerem'den Osimhen ve Beşiktaş sözleri!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Benfica'da kariyerini sürdüren milli yıldız Kerem Aktürkoğlu, açtığı canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

        "OSIMHEN'LE OYNAMAK İSTERDİM"

        Antalyaspor maçında rövaşata golü kaydeden Victor Osimhen'le ilgili konuşan 26 yaşındaki yıldız, "Osimhen'in golü çok güzeldi. Diyecek bir şey yok gerçekten. Biz de sizler gibi şaşkın bir şekilde izledik. Onunla oynamak isterdim tabii ki." dedi.

        "GÖNLÜMÜZDEN GEÇEN G.SARAY"

        Önümüzdeki hafta oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisine değinen Kerem Aktürkoğlu, "Galatasaray yener tabii ki. İçimizden, gönlümüzden geçen o." şeklinde konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Narin Güran cinayeti soruşturmasında iddianame hazırlandı
        Narin Güran cinayeti soruşturmasında iddianame hazırlandı
        İstihbarat bilgileri sızdırıldı! ABD Başkanı Joe Biden "endişeli"
        İstihbarat bilgileri sızdırıldı! ABD Başkanı Joe Biden "endişeli"
        Beşiktaş'tan Zalewski açıklaması!
        Beşiktaş'tan Zalewski açıklaması!
        Yenidoğan çetesinin şüpheli başhekimi, dizide doktor rolünü oynamış
        Yenidoğan çetesinin şüpheli başhekimi, dizide doktor rolünü oynamış
        Okan Buruk'un sol bek planı!
        Okan Buruk'un sol bek planı!
        Adana'da katliam! Anne ile 2 kızı mezarlıkta öldürüldü
        Adana'da katliam! Anne ile 2 kızı mezarlıkta öldürüldü
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Minibüs tıra arkadan çarptı!
        Minibüs tıra arkadan çarptı!
        21 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        21 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü!
        FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü!
        Bakanlardan FETÖ elebaşı Gülen açıklaması: Bu ölüm bizi rehavete sokmayacak
        Bakanlardan FETÖ elebaşı Gülen açıklaması: Bu ölüm bizi rehavete sokmayacak
        Yağmursuz kış
        Yağmursuz kış
        Mert Günok Lyon ve G.Saray maçında yok
        Mert Günok Lyon ve G.Saray maçında yok
        Kırçiçek bebek ölürken kahkaha atmışlar! "Dursun çıkmadan ex olsun bu akşam maç var!"
        Kırçiçek bebek ölürken kahkaha atmışlar! "Dursun çıkmadan ex olsun bu akşam maç var!"
        Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Fenerbahçe'ye kötü haber!
        "Pandemi döneminde yoğun bakım ünitesine girdik"
        "Pandemi döneminde yoğun bakım ünitesine girdik"
        FETÖ karıştı
        FETÖ karıştı
        ABD ile ilişkilerde yeni dönem mi?
        ABD ile ilişkilerde yeni dönem mi?
        Çelik'in ailesinden Birsel'e cevap
        Çelik'in ailesinden Birsel'e cevap
        Bakan Işıkhan'dan emekli maaş farkları ve asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan emekli maaş farkları ve asgari ücret açıklaması