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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Kerem Aktürkoğlu Eylül ve Ekim ayının oyuncusu! - Futbol Haberleri

        Kerem Aktürkoğlu Eylül ve Ekim ayının oyuncusu!

        Portekiz ekibi Benfica'da forma giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Portekiz Ligi'nde eylül ve ekim aylarının oyuncusu seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 16:28 Güncelleme: 07.11.2024 - 16:28
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        Kerem üst üste 2 ay zirvede!
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        Portekiz Ligi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Benfica kariyerine üst düzey bir performansla başlayan 26 yaşındaki futbolcunun son 2 ayın oyuncusu seçildiği duyuruldu.

        Kerem Aktürkoğlu, daha önce de Portekiz Ligi'nde son 2 ayın en iyi hücum oyuncusu seçilmişti.

        Milli futbolcu, Benfica formasıyla şu ana kadar çıktığı 10 resmi maçta 8 gol ve 3 asiste imza attı.

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