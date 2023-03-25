Kerem Aktürkoğlu: Gol Enes'e yazılmalıydı

Kerem Aktürkoğlu, "Bence attığım gol Enes'in. Çok güzel pas verdi, çok güzel asist yaptı. Bu maça çok iyi hazırlandık ama bazen zorlanabiliyoruz. Salı günü çok önemli bir maçımız var. O maçı daha iyi özveriyle oynayıp kazanacağımıza inanıyoruz." dedi.