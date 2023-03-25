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Kerem Aktürkoğlu: Gol Enes'e yazılmalıydı

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ilk maçında deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta Ermenistan'ı 2-1 mağlup eden Türkiye, gruba iyi bir başlangıç yaptı. Galibiyet golünün mimarlarından Kerem Aktürkoğlu, maçın ardından asisti yapan Enes Ünal'ı övdü

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  • Kerem Aktürkoğlu: Gol Enes'e yazılmalıydı

    UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubunda Türkiye, ilk maçında Ermenistan'ı deplasmanda 2-1 yendi.

     

     
  • Kerem Aktürkoğlu: Gol Enes'e yazılmalıydı

    64. dakikada milli takım öne geçti. Enes Ünal'ın hızlı kullandığı serbest vuruşta savunma arkasına sarkan ve kaleciyle karşı karşıya kalan Kerem Aktürkoğlu, plase bir vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi: 1-2.

     
  • Kerem Aktürkoğlu: Gol Enes'e yazılmalıydı

    Kerem Aktürkoğlu, Milli Takımımızın Ermenistan'ı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.
  • Kerem Aktürkoğlu: Gol Enes'e yazılmalıydı

    Kerem Aktürkoğlu, "Bence attığım gol Enes'in. Çok güzel pas verdi, çok güzel asist yaptı. Bu maça çok iyi hazırlandık ama bazen zorlanabiliyoruz. Salı günü çok önemli bir maçımız var. O maçı daha iyi özveriyle oynayıp kazanacağımıza inanıyoruz." dedi.
  • Kerem Aktürkoğlu: Gol Enes'e yazılmalıydı

    Kazanmanın önemli olduğunu söyleyen Kerem, "Heyecan yapacağımızı düşünmüyoruz. Takımımızın kalitesi oynuyor. Herkes Avrupa'da, Süper Lig'de büyük takımlarda oynuyor. Heyecan değil, bazen kilidi açmakta zorlanıyoruz. İlk 15-20 dakikada gol bulsaydık daha farklı olurdu. Onlar erken öne geçince biraz konsantrasyonumuz dağılmış olabilir. Önemli olan kazanmaktı." ifadelerini kullandı.
  • Kerem Aktürkoğlu: Gol Enes'e yazılmalıydı

    Milli oyuncu ayrıca, "Hırvatistan maçının konsantrasyonu, atmosferi farklı olacak. Taraftar gücü de yanımızda olacak. İnşallah kazanan tara biz olacağız." ifadelerini kullandı.
  • Kerem Aktürkoğlu: Gol Enes'e yazılmalıydı

    Milli takımın Ermenistan karşısında ikinci golünü atan Kerem Aktürkoğlu ise ay yıldızlı ekipteki gol sayısını 4 yaptı.
  • Kerem Aktürkoğlu: Gol Enes'e yazılmalıydı

    Kerem ise Norveç, Cebelitarık ve Karadağ maçlarında gol sevinci yaşamıştı.
  • Kerem Aktürkoğlu: Gol Enes'e yazılmalıydı

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