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Kerem Aktürkoğlu: Her şey için teşekkürler

Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, hedeflerinin uzağında kaldıkları bir sezon olduğunu belirterek, "Bir futbolcu için Galatasaray forması altında geçen her sezon unutulmazdır. Bu yüzden bu forma ile geçirdiğim her an benim için unutulmaz olacak. Her şey için Teşekkürler" dedi

Kerem Aktürkoğlu: Her şey için teşekkürler

Galatasaray’ın bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken başarılı futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, sezonun sona ermesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Galatasaray camiasına seslenen Aktürkoğlu, "Sizleri kimi zaman sevindirdiğimiz ama birçok zaman da üzdüğümüz bir sezonu geride bıraktık. Çalışıp, çabaladığımız ama hedeflerimizin uzağında kaldığımız bir sezon oldu. Her şeye rağmen inanılmaz desteğinizi hissetmediğim hiç bir an olmadı. Bir futbolcu için Galatasaray forması altında geçen her sezon unutulmazdır. Bu yüzden bu forma ile geçirdiğim her an benim için unutulmaz olacak. Her şey için Teşekkürler" diye konuştu.

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