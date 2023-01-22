Kerem Aktürkoğlu: Icardi´ye söz vermiştim

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray
ABONE OL

Kerem Aktürkoğlu: Icardi´ye söz vermiştim

Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi ile yakaladıkları uyumla ilgili olarak, "Ona söz vermiştim, sana asist yapacağım diye. İki maçtır o bana yapıyordu. Ben de üzerimdeki yükü attım, ona asist yaptım. Gerçekten çok büyük bir dünya yıldızı" dedi.

Kerem Aktürkoğlu: Icardi´ye söz vermiştim
DHA

Spor Toto Süper Lig´in 20´nci haftasında Galatasaray ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Nef Stadyumu´nda oynanan mücadelede Galatasaray, Antalyaspor´u 2-1´lik skorla geçti. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı ekibin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 12 maçlık bir yenilmemezlik serisi ile güzel bir ivme yakaladıklarını belirten Aktürkoğlu, "Ligde 9 maçlık yenilmemezlik serisi, resmi maçlarda da 12 oldu. Gerçekten güzel bir ivme yakaladık. Bunu hak eden bir takım grubumuz var. Çok güzel arkadaşlıklara sahibiz. Takımda çok önemli ayaklar var. Bunlarla bütünleşince çok farklı bir seviyede oynadığımızı düşünüyorum. Zor bir maç olacağının farkındaydık. Antalyaspor, ligde bulunduğu konumdan farklı oynayan ve sistemi olan bir takım. Bugün de iyi futbol oynadılar ama biz galip gelmesini bildik. Böyle maçlardan galip gelebilmek çok önemli. Bugün çok daha güzel bir futbol vardı. Bunun neticesini 2-1´lik skorla aldık" diye konuştu.

"BENCE OKAN HOCANIN ŞİFRESİ BU"

Maç maç düşündüklerini ve bunun takımın performansını artırdığını aktaran milli oyuncu, "Biz, maç maç gidiyoruz. Bu da bizi gerçekten saha içerisinde rahatlatıyor. Biz şu an bir sonraki maçı düşünüyoruz. Böyle olunca herkes performansını rahat bir şekilde sergileyebiliyor. Bu da özgüveni daha da artırıyor. Bence Okan hocanın şifresi bu" ifadelerini kullandı.

"BU, FARKLI BİR SEVGİ"

Galatasaray´ın Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu´dan aldığı blok kapatma cezasına rağmen taraftarların takımı yalnız bırakmadığını belirten tecrübeli isim, "Taraftarımız hiçbir zaman bizi yalnız bırakmıyor. Onların desteğini hissettiğimizde daha farklı ve daha coşkulu oynuyoruz. İptal olan biletler oldu ama ona rağmen biletler tekrardan satıldı. Bu, farklı bir sevgi. Bugün onların gücüyle de ikinci yarı daha iştahlı oynadık ve galip gelmesini bildik" ifadelerini kullandı.

"TAKIM OLARAK BÜTÜNLEŞTİK"

Takımda arkadaşlık ortamının üst seviyede olduğunu aktaran 24 yaşındaki oyuncu, "Biz gerçekten takım olarak bütünleştik. Icardi, dünya yıldızı. Altyapıdan gelen Baran´ı, altyapıdan gelen bir futbolcu olarak görmüyor. Mertens de öyle. Herkes, herkesi Galatasaray´a katkı sağlayabilecek bir futbolcu olarak görüyor. En büyük katkı da böyle geliyor. Herkes birbirini sahipleniyor" şeklinde konuştu.

"ICARDI´YE SÖZ VERMİŞTİM"

Mauro Icardi ile çok güzel bir uyum yakaladıklarını aktaran Aktürkoğlu, "Ona söz vermiştim, sana asist yapacağım diye. İki maçtır o bana yapıyordu. Ben de üzerimdeki yükü attım, ona asist yaptım. Gerçekten çok büyük bir dünya yıldızı. Onunla oynamak rahatlatıyor beni. Güzel bir uyum yakaladık. İnşallah sonu şampiyonluklar olur" diyerek sözlerini noktaladı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Galatasaray - Antalyaspor maçı CANLI YAYIN
FUTBOL 9. harika! Galatasaray doludizgin
Kasımpaşa: 1 - Başakşehir: 3 | MAÇ SONUCU
FUTBOL 3 puan Başakşehir'in
Okan Buruk tarihe geçti!
FUTBOL Okan Buruk tarihe geçti!
Beşiktaş Aboubakar'ı resmen açıkladı! - Beşiktaş BJK Haberleri
FUTBOL Aboubakar resmen Beşiktaş'ta!
Galatasaray - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray'ın muhtemel ilk 11'i...
FUTBOL Buruk kararını verdi! G.Saray'ın 11'i
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye sert sözler: "Kınıyorum" - GS Haberleri
FUTBOL Özbek'ten F.Bahçe'ye sert sözler!
Fenerbahçe'de Arda Güler farkı! O alanda 3. sırada - FB Haberleri
FUTBOL Arda Güler farkı! O alanda 3. sırada
Son dakika haberi Beşiktaş Aboubakar'ı KAP'a bildirdi
FUTBOL Beşiktaş Aboubakar'ı KAP'a bildirdi!
Selçuk İnan Habertürk'e konuştu: Arteta'nın oynattığı futbolu beğeniyorum
FUTBOL "Arteta'yı beğeniyorum"
Emre Belözoğlu'ndan Seferovic açıklaması
FUTBOL Seferovic açıklaması

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.