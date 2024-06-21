Kerem Aktürkoğlu: Lider çıkmak istiyoruz

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda F Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımı, yarın TSİ 19.00’da BVB Stadyumu’nda Portekiz ile karşı karşıya gelecek.

Müsabaka öncesinde maçın oynanacağı stadyumda düzenlenen basın toplantısında milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu açıklamalarda bulundu.

"KALEYE GİDECEKTİM AMA SONRA ORADAN ATMAK İSTEDİM" Gürcistan maçına attığı golün sorulması üzerine Aktürkoğlu, "Bunu şakasını yapıyordum golden beri. Yolda 3 kez kaçırdım. Ondan sonra süreç uzun sürdü. Sağıma bakıyorum yedek kulübesi benle koşuyor, arkamdan sesler geliyor. Kaleye gidecektim ama sonra oradan atmak istedim. Kolay gözüken bir o kadar da stres anlamında zor bir goldü. Bütün ülkenin gol atamamı beklediğini hissediyordum. Kolay, güzel ama anlamlı gol. Ülkemiz için güzel bir başlangıç yapmamız gerekiyordu. Önemli olan galibiyetti. Golün bir önemi yok" diye cevap verdi. REKLAM

"GRUPTAN LİDER OLARAK AYRILMAK İSTİYORUZ" Portekiz karşısına galibiyet için çıkacaklarını söyleyen 25 yaşındaki futbolcu, "Hiçbir takım ve futbolcu maçlara mağlubiyet ve beraberlik için çıkmaz. Ben öyle düşünüyorum. Bizim galibiyet isteğimiz var. Çok iyi hazırlandık. İlk maçtan bizim de eksikliklerimiz olduğunu biliyoruz. Portekiz’in analizini yaptık. Galibiyet alıp, gruptan lider bir şekilde ayrılmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"EN BÜYÜK PAROLAMIZ: SABIR" Turnuvada takım olarak en büyük parolalarının sabır olduğunu ifade eden milli futbolcu sözlerine şöyle devam etti: "Bizim turnuva boyunca takım olarak sabır bizim en büyük parolamız. Bundan önceki kritik maçlarda heyecanımıza yenik düştüğümüzü düşünüyorum. Heyecanlı bir milletiz. Bu bende de çok fazlasıyla var. Bence büyük maçların en büyük parolası sabırlı olmak. Sahada sabırlı olursak neler yapabileceğimizi gösterdik. Hazırlık maçları sonuç olarak kötü gözükebilir, oyun olarak çok anlamlı noktalara dokunduğumuzu düşünüyorum. Sabır bence yarınki maçın anahtar kelimelerinden biri. Sabırlı olursak, oyun planımızı sahaya yansıtabilirsek galibiyetle ayrılmamız kaçınılmaz olur diye düşünüyorum." REKLAM

"TAKIM SAVUNMASINI EN İYİ ŞEKİLDE YAPMAMIZ LAZIM" Büyük turnuvalarda takım savunmasının önemine dikkat çeken Kerem Aktürkoğlu, "İlk maçta verdiğimiz pozisyonlar bizi sıkıntıya soktu. Portekiz’e karşı oyun planımızı daha farklı olacaktır. Takım savunmasını en iyi şekilde yapmamız lazım. Ben de takım savunmasını iyi yapanlardan biriyim. Çok fazla takım savunmasına yardıma geliyorum. Yarınki maç bireysel performansların öne çıkacağı bir maç. En önemli şey takım savunma. İnşallah yarın bunu sahaya yansıtırız" açıklamasında bulundu.

"TAKIMDA ÇOK GÜZEL BİR HAVAMIZ VAR" Gürcistan galibiyetiyle moral ve motivasyonun yükseldiğini söyleyen Aktürkoğlu, "Hazırlık maçlarının mağlubiyetle geçmesi bizi biraz moral, motivasyon olarak düşürmüştü. Gürcistan maçında galibiyette başlayıp, turnuvanın gidişatının farklı yöne çevirebileceğinin de farkındaydık. Moral ve motivasyon olarak güzel bir etkisi oldu. Bizim çok güzel arkadaşlığımız var. İçerideki grup yaş olarak da, dostluk olarak birbirine yakın. Çok güzel bir havamız var. Bunu sürdürmek istiyoruz. İlk maçı kazandık. Hiçbir şey bitmedi, her şey yeni başlıyor. Yarınki maçtan sonra daha farklı hava olacağını düşünüyorum, hem bizler hem ülkemiz için. Ülke olarak buna ihtiyacımız var" dedi.

"BİZİM VE ÜLKEMİZ İÇİN ÇOK ANLAM TAŞIDIĞININ FARKINDAYIZ" Portekiz'e karşı resmi maçlarda hiç galibiyet olmasının hatırlatılması üzerine ise milli futbolcu, "Biliyoruz ama bunları söylendiği için biliyoruz. Güzel bir istatistik değil. Son Dünya Kupası elemesinde bizim için güzel sonuç değildi, elemelerden elenmiştik. Bunlar bizi etkilememsi gerekiyor. Büyük seviyedeki oyuncular bunlara takılı kalırsa performansını yansıtamaz diye düşünüyorum. Bunları düşünüp sahaya çıkmamalıyız. Yarınki maçın bizim ve ülkemiz için çok anlam taşıdığının da farkındayız" değerlendirmesinde bulundu.

"İNŞALLAH HERKES BEYAZ FORMA İLE GELİR, BURAYI BEMBEYAZ YAPARIZ" Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Kerem Aktürkoğlu, "Biz birlik olursak çok güzel şeyler başarabilecek bir ülkeyiz. Biz sahada en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ülkemizde dışarıdan birlik olunca, görüntüleri gördükçe çok etkileniyoruz. Kahvede, çay bahçesinde maçı birlikte izleyen taraftarlarımızın görüntüsünü görmek, stada gelen taraftarlarımızın görüntüsünü görmek bizi çok mutlu ediyor. Ülkenin bizden beklentisini biliyoruz. Geçen maç herkes kırmızıydı. Bu maç beyaz olacağız. İnşallah herkes beyaz forma ile gelir, burayı bembeyaz yaparız" diye konuştu.