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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kerem Aktürkoğlu'ndan Mert Hakan'a gönderme - Futbol Haberleri

        Kerem Aktürkoğlu'ndan Mert Hakan'a gönderme

        Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, derbi sonrası Mert Hakan Yandaş'a gönderme yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2024 - 23:35 Güncelleme: 21.09.2024 - 23:45
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        Kerem'den Mert Hakan'a gönderme
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        Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, derbi sonrası Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'a gönderme yaptı.

        Geçen sezon Rams Park'ta oynanan maçın ardından Mert Hakan Yandaş ile tartışan Kerem Aktürkoğlu, maç sonunda Yunus Akgün'ün paylaşımına cevap verdi.

        Yunus Akgün, "Burada kalmıştık" yazarken Kerem Aktürkoğlu bu açıklamaya, "Kulübeden izlesin" cevabını verdi.

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