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Kerem Aktürkoğlu'nun menajerinden transfer sözleri!

Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri Erkan Söğüt, İtalyan basınına önemli açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar...

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  • Kerem Aktürkoğlu'nun menajerinden transfer sözleri! - Galatasaray transfer haberleri

    Galatasaray'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu menajeri Erkan Söğüt İtalyan basınında ArenaNapoli'ye konuştu.
  • Kerem Aktürkoğlu'nun menajerinden transfer sözleri! - Galatasaray transfer haberleri

    Kerem'in transferi ve oyundaki tarzı gibi birçok konuya değinen Söğüt merak edilen soruları yanıtladı. İşte açıklamaları...
  • Kerem Aktürkoğlu'nun menajerinden transfer sözleri! - Galatasaray transfer haberleri

    Napoli'nin Kerem'i takip eden takımlardan biri olduğunu vurgulayan İtalyan basını Erkan Söğüt'e bu konu hakkıdanki düşüncelerini sordu.

    Söğüt, "Bu bir gurur kaynağıdır. Ancak kulüpler arasında bir şey varsa söyleyemem. Şimdiye kadar kimse benimle temasa geçmedi. Öncelikle şunu belirtmeliyim, Kerem Galatasaray'da çok mutlu. Çok gelişti, büyüdü. Daha düşük bir ligden geliyor ancak iyi performanslarla milli takıma kadar yükseldi. Galatasaray'da sözleşmesi var ve gelişmeye devam ediyor ancak tüm futbolcular bir gün farklı bir ülkeye transfer olmak ister." dedi.
  • Kerem Aktürkoğlu'nun menajerinden transfer sözleri! - Galatasaray transfer haberleri

    ''YURT DIŞINA TRANSFER OLMA DÜŞÜNCESİNE SAHİP''

    Kerem'in uygun şartlar oluştuğunda yurt dışına transfer olacağını söyleyen Söğüt, ''Zaman ve koşullar herkes için uygun olduğunda olabilir. Kısacası tüm tarafların memnun olması gerekiyor. Kerem kesinlikle yurt dışına transfer olma düşüncesine sahip. Bir Türk futbolcunun başka liglere, örneğin Serie A veya Premier Lig gibi liglere gitmesi normal. Serie A ilginç liglerden birisi." ifadelerini kullandı.
  • Kerem Aktürkoğlu'nun menajerinden transfer sözleri! - Galatasaray transfer haberleri

    ''SÜREKLİ GELİŞEN BİR FUTBOLCU''

    Kerem'in nasıl bir futbolcu olduğunu soran İtalyan basınına Erkan Söğüt, "Kerem gelişen bir futbolcu, her yıl gelişiyor. Muhammed Salah ve Kevin De Bruyne gibi her yıl daha iyisini yapan oyuncular var, gelişmelerini açıkça görebilirsiniz Kerem bu kaliteye sahip. Kerem çok sıkı antrenman yapıyor, titiz ve muhteşem bir karaktere sahip. En çok çalışmayı sevdiğim isimlerden birisi, mesleğine kendisini yüzde yüz olarak adamış olduğu için. Bir menajer olarak böyle bir oyuncuya sahip olmak harika."
  • Kerem Aktürkoğlu'nun menajerinden transfer sözleri! - Galatasaray transfer haberleri

    Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray forması ile toplam 96 maça çıkarken 25 gol ve 17 asist yaptı.
  • Kerem Aktürkoğlu'nun menajerinden transfer sözleri! - Galatasaray transfer haberleri

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