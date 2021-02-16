"Erzincan'ın katkılarına da teşekkür ederiz. Daha da iyi olacak. Teknik ve fizik olarak bazı şeyleri daha çok öğrenmesi lazım. O katkıları da kendisine yapacağız. Ondan sonra daha da önemli bir oyuncu olacağını düşünüyorum. Onun adına sevinçliyim."