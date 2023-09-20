Kerem Aktürkoğlu ve Kerem Demirbay duran top mesaisinde! UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında Kopenhag ile bu akşam karşı karşıya gelecek Galatasaray'da tüm hazırlıklar tamam. Dün taktik idman ve ince detaylar üzerinde son çalışmalar gerçekleştirilirken Kerem Demirbay ve Kerem Aktürkoğlu ise bireysel olarak duran top idmanı yaptı

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk haftasında sahasında Danimarka'nın Kopenhag takımı ile karşılaşacak Galatasaray'da gözler artık maç saatine çevrilmiş durumda.

Dün hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, ısınma hareketleri, çabukluk ve kuvvet çalışmasıyla başladı.

Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde Kopenhag maçının taktik çalışmasının yapıldığı bildirildi.

KEREM'LER DURAN TOP MESAİSİ YAPTI

Galatasaray'ın iki yıldızı Kerem Aktürkoğlu ve Kerem Demirbay ise antrenmanın ardından da çalışmalarına devam etti. Sarı-kırmızılılarda korner ve duran topları kullanan iki isim, zıplayan baraj düzeneğiyle birlikte duran top idmanı yaptı.

GEÇEN SENE ÇALIŞMIŞ VE GOLÜNÜ ATMIŞTI

Kerem Aktürkoğlu geçen sezon Kayserispor maçı öncesinde antrenmanda 'Zıplayan baraj' ile çalışmalar yapmış ve mücadelede bir frikik golü atarak gündeme oturmuştu.