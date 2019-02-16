Yazar Stephen King'in 1982'de kaleme aldığı, 1994 yılında beyaz perdeye uyarlanan "Esaretin Bedeli" filmini tiyatro oyunu olarak Konya Selçuklu Kongre Merkezinde sahneleyen Alışık, AA muhabirine açıklamada bulundu.
Her projesine olduğu gibi "Esaretin Bedeli"ne de titizlikle hazırlandığını anlatan Alışık, şöyle devam etti:
"En son oynadığınız tabii ki en yakın olduğunuz proje olabiliyor ama diğerlerini de yadsımak haksızlık olur. Belki de daha hiç yapmadıklarımız en iyi projelerimiz. Hepsini çocuğumuz gibi seviyoruz, birbirinden ayırt etmiyoruz. Bu proje de benim için öyle. Seneye Amadeus Mozart'ın hikayesini yapacağız. Bizim üretimimiz hep devam ediyor. İnsan yüreği nasıl sevgi üretmek zorundaysa biz de tiyatromuzla, kültürümüzle ve sanatımızla üreterek katkıda bulunmayı misyon edinmiş kurumlardan biriyiz."
Çolpan İlhan ve Sadri Alışık'ın oğlu olmanın oyunculuk kariyerindeki etkisine de değinen Alışık, "Bir kere konservatuvarın içinde doğuyorsunuz. Hem edebiyat hem güzel sanatlar hem de sinema-tiyatro bölümünü bitiriyorsunuz. Dolayısıyla çok önemli bir avantaj. Ama kendi içinde dezavantajları barındırdığını da söylemeden edemeyeceğim." ifadelerini kullandı.
Alışık, 2005 yılında yaşamını yitiren dayısı, şair ve yazar Atilla İlhan ile ilgili de "Benim sırdaşım, kendime ayırdığım şeyleri paylaştığım tek insandır. Hani onun da sadece kendine ayırdığı şeyleri paylaştığı bir insan olmanın mutluluğunu yaşadım ben. Büyük bir dostluğumuz, sırdaşlığımız vardı bizim. Sırdaştık biz ve o sırdaşımı çok arıyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Oyunun sahnelendiği Selçuklu Kongre Merkezi'ni çok beğendiğini dile getiren Alışık, şöyle konuştu:
"Salon gayet iyi. Konya'ya böyle bir salon kazandıranları tebrik ediyorum. Gayet başarılı, güzel ve donanımlı. Şehre çok güzel bir hediye olmuş. Konya'da Mevlana Müzesi'ne gittik. Bizim için çok önemli. Ben Mevlana'yı hep okuyan, feyz alan birisi olarak kısa zaman diliminde de olsa müzeye gitmeyi bir borç bildim, çok mutlu oldum."
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