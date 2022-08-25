Beşiktaş’ın uzun görüşmeler sonrasında Sivasspor’dan kadrosuna kattığı ve 4 yıllık sözleşme imzalattığı Kerem Atakan Kesgin, antrenman öncesinde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kendisi için bugünün çok özel olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan genç oyuncu, “Bu camianın bir parçası olduğum için kendimi özel hissediyorum. Pazartesi gününü de sabırsızlıkla bekliyorum. O sahaya ilk adım atacağım günü iple çekiyorum. Umarım benim için sakatlıksız ve sezon sonunda şampiyonluk yaşadığımız bir yıl olur. Gerçekten çok kaliteli bir takıma sahibiz. Benim olduğum mevkide çok kaliteli isimler var. Ben de forma savaşının içinde olacağım ve formayı hak etmek için çabalayacağım. Her zaman savaşacağıma inanıyorum” dedi.

"İLK HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM"

Transfer görüşmelerinde sürece dahil olmadığını ifade eden Kerem Atakan Kesgin, “Sözleşmem devam ettiği için transfer sürecine ben dahil olmadım. Maçlarıma konsantre oldum. Sonrasında kulüpten ‘Böyle bir durum var’ haberi geldi ve ben de heyecanlandım. Ama konsantre kaybı yaşamamak için sürece dahil olmadım. Sonu güzel bitti. Henüz hocayla da görüşmek ve konuşmak nasip olmadı” dedi. Hayalleri konusunda da açıklamalarda bulunan Kerem Atakan Kesgin, “Her Türk futbolcunun olduğu gibi benim de hayallerim var. İlk hayalimi gerçekleştirdim. Adım adım ilerlemek istiyorum. Önce burada oynayıp sonra da olursa Avrupa’ya gitmek isterim. Kendime örnek aldığım isimler Zinedine Zidane ve Modric. Türkiye’de de oyun tarzını en çok beğendiğim isimler Emre Belözoğlu ve Nuri Şahin” diyerek sözlerine devam etti.

"TAKIMA FAYDALI OLMAK İSTİYORUM"

Beşiktaş’ın efsane isimlerinden olan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ile transferinden önce sık sık konuştuğunu da söyleyen genç futbolcu, “Rıza hocanın benim için yeri çok farklı. ‘Çok büyük bir camiaya gidiyorsun. Seni tanıyorum ve biliyorum, istedikten sonra bu işi layıkıyla yaparsın’ dedi. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Orta sahada her bölgede oynayabileceğimi düşünüyorum ama bana daha yakın olan 8 ve 10 numara mevkileri” dedi. Yaşadığı sakatlık sonrasında zor günler geçirdiğini de söyleyen Kerem Atakan Kesgin, “Benim için zor günlerdi. Ama inandıktan ve o hırs, azim olduktan sonra gerisi geliyor. Çevremde de sakatlıklar oluyordu. İş disipliniyle düzeldi. Biraz uzun oldu ama sonu güzel oldu benim için” diye konuştu. Çok önemli forvetlerle çalışacağı için çok mutlu olduğunu ve bol bol asist yapmak istediğini de sözlerine ekleyen Kerem Atakan Kesgin, geçmişte Oğuzhan Özyakup ile paylaştığı fotoğraf için de “Oğuzhan Özyakup abiyle fotoğraf çektirmeyi çok istiyordum. Çok beğeniyordum oyun tarzını ve o zamanlar örnek alıyordum kendime” ifadelerini kullandı.

"DELE ALLI'YI TELEVİZYONDA İZLERDİM, ŞİMDİ AYNI SAHADA OLACAĞIZ"

Beşiktaş’ın kadrosuna kattığı Dele Alli ile ilgili de konuşan Kerem Atakan Kesgin, “Gerçekten çok heyecanlandım Dele Alli transferine. Kendisini televizyondan izleyip, oyun konsolunda oynarken görüyorduk. Şimdi aynı sahada olacağız. Çok heyecanlıyım. Bana çok şey katacaktır” dedi. Forma şansıyla ilgili de konuşan genç futbolcu, “Sonuçta iyi oyuncuysan ve çok çalışıyorsan, sadece Beşiktaş değil bütün kulüpler, sana inanınca oynatırlar. Burada Rıdvan, Ersin, Kartal çok iyi şanslar buldu. Ben de şans bulacağımı düşünüyorum” açıklamasında bulundu. Valerien Ismael’in tempolu futbol oynattığının hatırlatılması üzerine “Sonuçta Rıza hocayla iyi bir kamp geçirdik. O da yüksek tempolu, efor sarf eden antrenmanlar yaptırıyordu. Kendimi hazır hissediyorum. İdmanlarda da ekstra çalışarak eksik bölgelerimi tamamlamak istiyorum” ifadelerini kullanan Kerem Atakan Kesgin, son olarak taraftara mesaj gönderdi ve “Pazartesi gününü iple çekiyorum ve onlarla buluşacağım için heyecanlıyım. Umarım pazartesi günü galip geliriz ve onları mutlu ederiz” açıklamasını yaparak sözlerini tamamladı.