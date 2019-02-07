Serenay Sarıkaya: Çok heyecanlıyım

Serenay Sarıkaya, önceki akşam sevgilisi Kerem Bürsin ile bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Sarıkaya, "Arkadaşlar çok yorgunum. Perşembe günü ilk oyunumuz var. Ben de çok heyecanlıyım, hepinize teşekkür ederim" dedi