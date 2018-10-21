Serenay Sarıkaya'nın hayali gerçek oluyor

Serenay Sarıkaya, şarkıcı Bergen'in hayatınının beyazperdeye aktarılacağı filmdeki rolüne hazırlanırken senaryoyu beğenmeyince çekimler ertelenmişti. Filmin çekimleri yaz aylarına kalınca Sarıkaya, bir müzikal için kolları sıvadı. Müzikalle sahneye çıkacak olan Sarıkaya, bir yandan da Bergen rolü için şan dersleri alacak