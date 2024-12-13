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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Kerem Demirbay'dan ayrılık iddialarına cevap - Galatasaray Haberleri

        Kerem Demirbay'dan ayrılık iddialarına cevap

        Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Kerem Demirba, hakkında çıkan ayrılık haberlerine yanıt verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2024 - 19:50 Güncelleme: 13.12.2024 - 19:50
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        Kerem Demirbay'dan ayrılık açıklaması!
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        Galatasaray'ın tecrübeli oyuncularından Kerem Demirbay, Sky DE'ye geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

        31 yaşındaki futbolcu, sarı kırmızılı takımdan ayrılmak istemedini söyledi.

        "HER KULÜBE SAYGIM VAR"

        Kerem Demirbay yaptığı açıklamada, "Şu anda kulüp değiştirmeyi düşünmüyorum. Bazı kulüplerin benimle ilgilendiğini biliyorum. Elbette her kulübe büyük saygım var. Ama kesinlikle kulüp değiştirmeyeceğim. Neden? Çünkü burada kendimi çok iyi hissediyorum. Ailem burada kendini çok rahat hissediyor, bunu siz de görebilirsiniz. Ve bir buçuk yıllık sözleşmem var, kesinlikle burada kalacağım." dedi.

        "KARİYERİMİ G.SARAY'DA BİTİRMEK İSTİYORUM"

        Kariyerini Galatasaray'da sonlandırmak istediğini söyleyen tecrübeli oyuncu, "Bunu uzatmak ve burada kalmak istiyorum. Burada hiçbir kapıyı kapatmak istemiyorum. Almanya'ya geri dönmek istemediğimden değil ama hayalim kariyerimi Galatasaray'da bitirmek. İşte benim hayalim bu ve bunun gerçekleşeceğini biliyorum." diye konuştu.

        31 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon Galatasaray'da 20 maçta forma giydi ve 3 asistlik performans sergiledi.

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