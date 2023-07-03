Kerem Demirbay, Fiorentina'nın gündeminde

Avrupa liglerinde takımların yeni sezon öncesinde transfer çalışmaları devam ediyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Fiorentina, Bayer Leverkusen forması giyen Kerem Demirbay´ı kadrosuna katmak istiyor.
Fiorentina, Alman ekibiyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Kerem Demirbay´ı geçtiğimiz sezon devre arası transfer döneminde takıma dahil etmek istemiş ancak transfer gerçekleşmemişti.
Kerem Demirbay´ın ismi daha önce Beşiktaş ve Galatasaray gibi Süper Lig devleriyle de anılmıştı.
YORUMLAR