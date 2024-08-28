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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Kerem Demirbay: "Galatasaray ve ülkemize yakışanı yapamadık" - Futbol Haberleri

        Kerem Demirbay: "Galatasaray ve ülkemize yakışanı yapamadık"

        UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında konuk ettiği Young Boys'a 1-0 yenilip organizasyondan elenen Galatasaray'da Kerem Demirbay, mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını ifade ederek, "Galatasaray ve ülkemize yakışanı yapamadık" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 01:38 Güncelleme: 28.08.2024 - 01:38
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        "Yakışanı yapamadık"
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        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında konuk ettiği İsviçre ekibi Young Boys'a 1-0 mağlup olarak toplamda 4-2'lik skorla organizasyona veda etti. Müsabakanın ardından Galatasaray'ın deneyimli futbolcusu Kerem Demirbay, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını belirten Kerem Demirbay, "Başaramadık, üzgünüz. Galatasaray ve ülkemize yakışanı yapamadık. Ülkemizi ve Galatasaray'ı temsil etmek istedik ama başaramadık" ifadelerini kullandı.

        "Avrupa Ligi'nde başarılı olmak istiyoruz"

        UEFA Avrupa Ligi'nde ellerinden geleni yapacaklarını belirten 31 yaşındaki futbolcu, "Ülkemize yakışanı yapmak istiyoruz. Pozitif enerjili bir aile ve takım olarak nereye gidebiliyorsak oraya gitmek istiyoruz. Başarılı olmak istiyoruz. İnşallah böyle olur" diye konuştu.

        "Yolumuza devam edeceğiz"

        Young Boys karşısında alınan 1-0'lık mağlubiyeti de değerlendiren Kerem, "Futbol çok basit bir oyun. Bu oyunda kazanırsın veya yenilirsin. Şampiyonlar Ligi'nde böyle bir maçta biz yenildik. Bu çok net. Yolumuza devam etmek istiyoruz. Camia olarak kafamızı kaldırmalıyız. Devam etmeliyiz. Yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

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