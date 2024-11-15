Kerem formasını gönderdi, Terim paylaştı!

G.Saray'dan gittiği Benfica'da performansıyla harikalar yaratan Kerem Aktürkoğlu, kendisini sarı-kırmızılı takıma transfer eden teknik direktör Fatih Terim'e formasını gönderdi.

İmparator da milli futbolcunun imzalı hediyesini paylaşarak, "Aslan evlat, yolun hep açık olsun" ifadelerini kullandı. Kerem Aktürkoğlu'nun Terim'e gönderdiği formada, "Çok değerli Fatih hocama saygılarımla" sözleri yer aldı.