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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Kerem ve Tete'nin golleri, Şampiyonlar Ligi'nde aday gösterildi! - Galatasaray Haberleri

        Şampiyonlar Ligi'nden Galatasaray'ın gollerine adaylık!

        Galatasaray'ın yıldızları Kerem Aktürkoğlu ve Tete'nin golleri, Şampiyonlar Ligi'nde aday gösterildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2023 - 15:51 Güncelleme: 20.12.2023 - 15:52
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        Devler Ligi'nde gollere adaylık!
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        Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray gruplarda Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile karşılaştı. Kerem Aktürkoğlu ve Tete maçlarda şık gollere imza atarken iki ismin de attığı goller grup aşamasının en iyi golüne aday gösterildi.

        Grupların ilk maçında evinde Kopenhag ile oynayan Galatasaray 2-0 geri düşmesine rağmen 2-2 beraberliği yakaladı.

        Tete 88. dakikada takımına beraberliği getiren isim olurken attığı gol Şampiyonlar Ligi tarafından gruplar aşamasının en iyi golüne aday olarak gösterildi.

        Bir diğer aday ise Manchester United'a iki maçta da gol atan Kerem Aktürkoğlu oldu. Galatasaray'ın Rams Park'ta kırmızı şeytanları ağırladığı maç 3-3 sona ererken Galatasaray 3-1'den geri dönerek 1 puan almayı başarmıştı.

        71. dakikada Hakim Ziyech'in asistinde şık bir gole imza atan Kerem Aktürkoğlu takımına 1 puanı getirdi. Kerem'in Manchester United'a gruplarda attığı ikinci gol olurken Galatasaray'ın ödüle aday gösterilen ikinci golü oldu.

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