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        Haberler Spor Futbol Süper Lig ikas Eyüpspor Kerem Yavaş: Berke Özer'in kasında yırtık şüphesi var - ikas Eyüpspor Haberleri

        Kerem Yavaş: Berke Özer'in kasında yırtık şüphesi var

        Eyüpspor'un teknik sorumlusu Kerem Yavaş, 2-0 kaybettikleri Kasımpaşa maçının ardından kaleci Berke Özer'in sakatlık durumuna ilişkin, "Berke Özer'in kasında yırtık şüphesi var" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 23:43 Güncelleme: 13.12.2024 - 23:43
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        "Berke Özer'in kasında yırtık şüphesi var"
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        Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Eyüpspor, konuk olduğu Kasımpaşa’ya 2-0 mağlup oldu.

        Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş müsabakayı değerlendirdi.

        "SEZONUN EN KÖTÜ 90 DAKİKASIYDI"

        Yavaş, “Açıkçası bizim için 16 haftanın en kötü 90 dakikası oldu. Kasımpaşa fizik kalitesi yüksek oyunculardan kurulu, bu özelliğini iyi yansıtan bir ekipti. Buna göre hazırlanmıştık. Bu tip takımlara karşı akılcı oyun oynamanız gerekiyor, bunu yapamadık. Uzun süreli hücumlar edemedik. Mağlubiyet bizim için kaçınılmaz oldu. Oyun olarak sezonun bizim için en kötü 90 dakikasıydı. Bugün bizden daha çok isteyen taraf Kasımpaşa’ydı, onları tebrik ediyoruz. Salı günü kupa maçımıza en iyi şekilde hazırlanacağız. Telafi gücümüz var. Kendimize güveniyoruz. Bizim için ekstra bir puan kaybı oldu ama topladığımız puanlarla kredimiz var. Bunu da telafi edeceğimizi düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

        "BERKE ÖZER'İN HAMSTRİNG KASINDA YIRTIK ŞÜPHESİ VAR"

        Maçta sakatlanarak oyundan çıkan Berke Özer ve maç sonu ambulansla stattan ayrılan Melih Kabasakal’ın durumlarıyla ilgili bilgi veren Yavaş, “Berke ilk yarı bitmeden oyuna çıktı. İlk müdahalesi içeride yapılabildi. Doktorumuzla konuştuğumuzda yırtık şüphesi gözüküyor. Büyük ihtimal hamstring kasında yaralanma yaşadı. Tabii ki MR sonucunu bekleyeceğiz. İyi gözükmüyor açıkçası. Umarım beklediğimiz kadar kötü değildir. Melih Kabasakal da maç içerisinde kafasına bir darbe aldı. Ufak bir tedaviden sonra oyuna devam edebildi. Ayağa kalktığı zaman baş dönmesi yaşadı. Çok önemli bir şey gözükmüyor ama tedbir amaçlı şu an hastanede tetkikleri yapılıyor” ifadelerini kullandı.

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