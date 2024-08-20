Kerem Yavaş: Bodrum FK direkt rakibimiz olduğu için 6 puan niteliğinde bir maçtı

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Eyüpspor, evinde karşılaştığı Bodrum FK’yı 4-1’lik skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"BODRUM FK, DİREKT RAKİBİMİZ OLDUĞU İÇİN 6 PUANLIK MAÇTI"

Bodrum FK ile birbirlerini iyi tanıyan iki takım olduklarını söyleyerek sözlerine başlayan Yavaş, “Son 2 sezonda 1. Lig’de aynı hedefi paylaşan ve bu rekabet için mücadele eden iki takımdık. Bodrum FK iyi yönetilen ve iyi organize olan bir ekip. Bunun karşılığını alarak Süper Lig’e çıktılar. Fiziksel kapasitesi yüksek oyunculardan burulu bir takım. Hücumda ise direkt hücumlar ile rakip sahaya geçtiler. Rakip sahaya yerleştikten sonra kanat organizasyonu üzerine oynadılar. İlk 30 dakika bize maçı kaybettirebilirdi. İlk 30 dakika bunu başarmadık. 1,5 senedir buradayız, belki de en kötü ilk 30 dakikamızı oynadık. Oyuncularımızın yerleri değiştirdik. Son 10 dakika daha çok topa sahip olduk. İlk 30 dakika bakılınca oyun bize geçti. İlk 30 dakika oyuncu değişikliği isteyen bir oyundu. Devre arasında oyuncularımıza yapmaları gerekeni iyi aktardık. Maç öncesi çalıştığımız taktikleri sahada uygulayarak oyuncularım önemli bir geriş dönüşe imza attı. Bodrum FK direkt rakibimiz olduğu için 6 puan niteliğinde bir maçtı" ifadelerini kullandı.