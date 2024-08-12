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        Haberler Spor Futbol Süper Lig ikas Eyüpspor Kerem Yavaş: Maçı son dakikalarda kazanabilirdik - ikas Eyüpspor Haberleri

        Kerem Yavaş: Maçı son dakikalarda kazanabilirdik

        Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Corendon Alanyaspor'la 1-1 berabere kalan Eyüpspor'un teknik sorumlusu Kerem Yavaş, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 01:36 Güncelleme: 12.08.2024 - 01:36
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        "Son dakikalarda kazanabilirdik"
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        Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Alanyaspor ile Eyüpspor, 1-1 berabere kaldı. Eyüpspor'un teknik sorumlusu Kerem Yavaş, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

        "İLK PUANIMIZI ALARAK BUGÜNE BİR NOT DÜŞEBİLİRİZ"

        Maç sonu basın toplantısında konuşan Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, Süper Lig’deki ilk maçlarında ilk puanı almanın önemine değindi. Yavaş, “Öncelikle bu maçın bizim için bir önemi. 105 yıllık bir camia. Tarihinde ilk defa Süper Lig maçı. İlk deplasman maçı ve ilk puanını alarak bugüne bir not düşebiliriz. Maçın bizim için bu tarafından baktığımızda önemi buydu ve 1 puan gerçekten bizim adımıza olumlu” dedi.

        “MAÇI SON DAKİKALARDA KAZANABİLİRDİK”

        Alanyaspor’un güçlü ve organize bir takım olduğunu vurgulayan Yavaş, “Maça geldiğimizde öncelikle karşımızda gerçekten organize ve fizik kalitesi yüksek bir takım vardı. Alanyaspor Fatih Tekke hocanın geçen sezon takım başına geçmesinden sonra kısa bir geçiş döneminde dalgalanmalardan sonra müthiş bir sezon sonu yaşamıştı. Son 14 maçta yanlış bilmiyorsam sadece 10 kişi kaldıkları bir Galatasaray maçında mağlubiyetleri var. Ayrıyeten geçen sezonun fiziksel parametrelerine baktığımızda Alanyaspor topla mesafeyi sprint sayısı yüksek şiddetli koşularda ligin ilk üçündeydi. Sonuç olarak bizi zor bir maç beklediğini biliyorduk. Bu parametrelere bu noktada saygı duyarak buraya geldik. Planlarımız maç öncesi kazanmak üzerineydi. Maç iki taraf için de hem riskli hem de çabuk golü bulmak adına iki tarafta savunmada birebir baskıyla başladı. Biz yaptığımız önde birebir baskıda kazandığımız, pozisyona girip değerlendiremediğimiz anlar oldu. Alanya'nın baskımızı kırıp sonrasında bulduğu pozisyonlar oldu. İlk 15-20 dakika iki tarafta da pozisyonlar gördük. Sonrasında Alanya gerçek oyun kurduğunda bizim baskımızı iyi kırıp daha çok üstümüze geldi. Sonrasında biz ikinci yarıya başlarken bir strateji değişikliğine gittik. Hem sahada dizilim olarak, konumlanma olarak hem de savunma stratejisini değiştirdik ve biraz daha blokta bekleyip kazandığımız toplar sonrası hızlı hücum yapmak istedik. Çünkü yeni kurulan bir ekibiz. Birlikte oynama alışkanlığımız çok yok. Yeni arkadaşlarımız var aramızda. Dolayısıyla bu dezavantajı da kaldırmak istedik ortadan. Sonrasında Alanyaspor’da aynı şekilde ikinci yarıya çıktı çünkü bu da doğal. Onlar adına düşündüğümüzde ligin ilk maçı. Sıcak bir hava, nemli bir hava ve yorgunluk birikti ve daha az risk alarak oynamaya başladı takımlar. İkinci devre oyun daha çok dengelendi. Golü de ilk bulan takım biz olduk. Sonrasında maalesef oyuncu değişikliği yapacakken oyuncumuz sakatlanmışken on kişiyken orada bir gecikme, bir iletişim bozukluğu sonrası golü yedik. Alanyaspor bizden biraz daha fazla pozisyona girdi diyebilirim ama biz maçı kazanabileceğimiz pozisyonda bulduk. Son dakikalarda kazanabilirdik. Sonuç olarak sonuçtan mutluyuz. Oyunda geliştirmemiz gereken yerler var. Onları da not alıp çalışmaya devam edeceğiz. Alanyaspor’u da mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum” diye konuştu.

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