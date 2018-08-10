Kerevitaş
İş-Yaşam
Haberler > Ekonomi > İş-Yaşam > Kerevitaş İkinci Çeyrek Sonuçlarını Açıkladı

Kerevitaş kârını yüzde 75 artırdı

Kerevitaş, 2018 yılının 2. çeyrek bilanço sonuçlarını açıkladı. Kerevitaş Kamu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, 2018’in ilk altı ayında 134.8 milyon TL’lik FAVÖK (Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kârı) elde ederek, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 75 artış sağladığını duyurdu

10.08.2018 - 10:56 | Güncelleme: AA

Yıldız Holding çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Kerevitaş’ın, Dondurulmuş Gıda ve Konserve İş Birimi 2018 yılının ilk yarısında geçen seneye göre %189 artışla 35.8 milyon TL FAVÖK elde ederken; Yağ İş Birimi ise %53 artışla 99 milyon TL FAVÖK elde etti. Böylelikle konsolide FAVÖK 2018’in ilk yarısında 134.8 milyon TL’ye ulaştı.

Kerevitaş Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Aldemir, 2. çeyrek bilanço sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada,

“İkinci çeyrek ve ilk 6 aylık finansal sonuçlara baktığımızda Kerevitaş olarak satış kanalının ve ürün portföyünün, maliyet ve fiyat dengesinin doğru yönetilmesi sonucu satış hasılatımızın çok üzerinde faaliyet karı büyümesi ve kar marjı artışları gerçekleştirdik." dedi. 

6 KITADA 70’DEN FAZLA ÜLKEYE İHRACAT

2018 yılı itibarıyla ihracattaki başarıların da altını çizen Aldemir, 2018’in ilk yarısında 181 milyon TL’ye yakın ihracat yaptıklarını; bu oranla geçtiğimiz yıla göre yüzde 55’lik artış yakaladıklarını hatırlattı. Geçtiğimiz yıl Besler’in satın alınmasıyla hem dağıtım zincirinde hem de üretimde iyileştirmeler yapıldığını kaydeden Aldemir, bu satın almayla yeni pazarlara yaptıkları ihracatın da arttığını dile getirdi.

Aldemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kerevitaş olarak 6 kıtada 70’den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. İhracat gelirlerindeki artış tüm kategorilerde yurtiçi satış gelirlerindeki büyümenin üstünde seyretti. Ekiplerimiz odaklandığımız pazarlarda markalarımızı büyütürken yeni pazarlara açılma yolunda da önemli adımlar attı. Özellikle Ortadoğu pazarına hem margarin, hem de dondurulmuş gıda ve konserve alanında sunduğumuz yeni ürünlerle ihracatta geçen seneye oranla yüzde 50’nin üzerinde önemli bir ivme yakaladık. İhracatta yakaladığımız artışı her geçen yıl sürdürmeyi ve kârlılığımıza pozitif etkisini artırmayı amaçlıyoruz. Ayrıca turizm sektöründe yaşanan büyüme iş sonuçlarımıza olumlu katkı sağladı.”

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.