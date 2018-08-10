Yıldız Holding çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Kerevitaş’ın, Dondurulmuş Gıda ve Konserve İş Birimi 2018 yılının ilk yarısında geçen seneye göre %189 artışla 35.8 milyon TL FAVÖK elde ederken; Yağ İş Birimi ise %53 artışla 99 milyon TL FAVÖK elde etti. Böylelikle konsolide FAVÖK 2018’in ilk yarısında 134.8 milyon TL’ye ulaştı.

Kerevitaş Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Aldemir, 2. çeyrek bilanço sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada,

“İkinci çeyrek ve ilk 6 aylık finansal sonuçlara baktığımızda Kerevitaş olarak satış kanalının ve ürün portföyünün, maliyet ve fiyat dengesinin doğru yönetilmesi sonucu satış hasılatımızın çok üzerinde faaliyet karı büyümesi ve kar marjı artışları gerçekleştirdik." dedi.

6 KITADA 70’DEN FAZLA ÜLKEYE İHRACAT

2018 yılı itibarıyla ihracattaki başarıların da altını çizen Aldemir, 2018’in ilk yarısında 181 milyon TL’ye yakın ihracat yaptıklarını; bu oranla geçtiğimiz yıla göre yüzde 55’lik artış yakaladıklarını hatırlattı. Geçtiğimiz yıl Besler’in satın alınmasıyla hem dağıtım zincirinde hem de üretimde iyileştirmeler yapıldığını kaydeden Aldemir, bu satın almayla yeni pazarlara yaptıkları ihracatın da arttığını dile getirdi.

Aldemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kerevitaş olarak 6 kıtada 70’den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. İhracat gelirlerindeki artış tüm kategorilerde yurtiçi satış gelirlerindeki büyümenin üstünde seyretti. Ekiplerimiz odaklandığımız pazarlarda markalarımızı büyütürken yeni pazarlara açılma yolunda da önemli adımlar attı. Özellikle Ortadoğu pazarına hem margarin, hem de dondurulmuş gıda ve konserve alanında sunduğumuz yeni ürünlerle ihracatta geçen seneye oranla yüzde 50’nin üzerinde önemli bir ivme yakaladık. İhracatta yakaladığımız artışı her geçen yıl sürdürmeyi ve kârlılığımıza pozitif etkisini artırmayı amaçlıyoruz. Ayrıca turizm sektöründe yaşanan büyüme iş sonuçlarımıza olumlu katkı sağladı.”

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