Kerevitaş'tan 6 ayda 10.8 milyar TL ciro

Dondurulmuş gıda ve yağ sektöründe faaliyet gösteren Kerevitaş’ın, 2024’ün ilk yarısındaki cirosu 10,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Şirketin ilk 6 aylık dönemde brüt kârı ise 132,5 milyon TL artarak 2,3 milyar TL oldu. Kerevitaş, bu dönemde gerçekleşen 1 milyar TL’lik ihracat gerçekleştirdi

Firmadan yapılan açıklamaya göre Kerevitaş markalarından SuperFresh, ilk 6 ayda yüzde 41 ciro payı ile sektördeki liderliğini korudu. Yağ pazarında en çok tüketilen ve en sadık tüketiciye sahip markası Ülker Bizim Yağ yüzde 34,8’lik, Ülker Teremyağ ise yüzde 55,5’lik ciro payı ile pazar liderliğini sürdürdü.