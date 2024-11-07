Kerevitaş’ın 9 aylık konsolide cirosu 17,3 milyar TL oldu Türkiye'de dondurulmuş gıda ve yağ sektöründe bulunan Kerevitaş'ın, 2024'ün 9 aylık konsolide cirosu 17,3 milyar TL olurken, brüt kârı ise 295 milyon TL artarak 3,6 milyar TL'ye ulaştı. Aynı dönemde konsolide brüt kâr marjı önceki yılın aynı dönemine göre 3,7 puan artışla yüzde 21,1 olarak gerçekleşirken, konsolide FAVÖK marjı ise 1,3 puanlık artışla yüzde 9,7 oldu. Kerevitaş, bu dönemdeki 1,6 milyar TL'lik ihracat rakamıyla ülke ekonomisine katkı sunmaya devam etti

Habertürk Giriş: 07.11.2024 - 13:05 Güncelleme: 07.11.2024 - 13:06 facebook

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