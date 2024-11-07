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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Kerevitaş’ın 9 aylık konsolide cirosu 17,3 milyar TL oldu - İş-Yaşam Haberleri

        Kerevitaş’ın 9 aylık konsolide cirosu 17,3 milyar TL oldu

        Türkiye'de dondurulmuş gıda ve yağ sektöründe bulunan Kerevitaş'ın, 2024'ün 9 aylık konsolide cirosu 17,3 milyar TL olurken, brüt kârı ise 295 milyon TL artarak 3,6 milyar TL'ye ulaştı. Aynı dönemde konsolide brüt kâr marjı önceki yılın aynı dönemine göre 3,7 puan artışla yüzde 21,1 olarak gerçekleşirken, konsolide FAVÖK marjı ise 1,3 puanlık artışla yüzde 9,7 oldu. Kerevitaş, bu dönemdeki 1,6 milyar TL'lik ihracat rakamıyla ülke ekonomisine katkı sunmaya devam etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2024 - 13:05 Güncelleme: 07.11.2024 - 13:06
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        Kerevitaş'ın 9 aylık konsolide cirosu 17,3 milyar
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        SuperFresh, yılın ilk 9 ayında hem tonaj hem ciroda pazarın üstünde büyüdü. SuperFresh, “Türkiye'nin Lovemark’ları 2024” araştırmasında, “Dondurulmuş Gıda” kategorisinde Türkiye’nin en sevilen markası seçildi.

        Kerevitaş, yağ sektöründeki güçlü markalarıyla da 9 ayda ciroda yüzde 67’lik pazar payıyla yağ pazarının tüketilen ve sadık tüketiciye sahip markası Ülker Bizim Yağ ve Ülker Teremyağ pazardaki pozisyonunu güçlendirdi.

        “SEKTÖRE YÖN VEREN HAMLELERLE BÜYÜYORUZ”

        Kerevitaş CEO’su Mert Altınkılınç, 2024’ün 9 aylık dönemindeki performanslarına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

        “Kerevitaş’ta, sürdürülebilirlikten ihracata, güçlü finansal performanstan çevik yönetim yapısına kadar her alanda gelişmeye, büyümeye ve ülkemize katma değer sağlamaya devam ediyoruz. Dondurulmuş gıda ve yağ sektöründe Pazar lideri markalarımızla, Türkiye ve dünyadaki yaygın satış noktalarımız ve iş ortaklarımızla satış gelirlerimizde artış sağlarken; tüketicilerimiz ve müşterilerimizin değişen beklenti ve ihtiyaçlarına, yüksek kaliteli, inovatif ürünlerimizle yanıt veriyoruz. Sektörde etki ettiğimiz geniş ekosistemde dönüştürücü rolümüzün bilinciyle tüm paydaşlarımızın beklentilerini karşılamak ve uzun vadeli değer yaratmak için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz.”

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