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"EVİMİN TÜM DEKORASYONUNU YAPTIRIYORUM"

Mobilyaları nişanlısı Gökhan Cira ile birlikte seçen Selin Ciğerci, şunları ifade etti: “Bu yaz evleniyoruz. Evimin tüm dekorasyonunu yaptırıyorum. Art dekor seçimler yaptık. Kerimcan’la da burada karşılaştık” dedi.