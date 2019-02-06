Kerimcan Durmaz, Amerika'ya yerleşiyor

Giriş: 06.02.2019 - 10:48 | Güncelleme:  

Sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz'dan radikal karar... Durmaz, Amerika’ya yerleşiyor

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    Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen fenomen Kerimcan Durmaz, aldığı radikal bir kararla Amerika'ya yerleşiyor. 

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    Türkiye'den ayrılacak olan Durmaz, ayrıca Almanya'nın Berlin şehrinde bir restoran açmayı planlıyor.

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