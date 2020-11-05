Kerimcan Durmaz: Burada herkes silahlanmış durumda

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerMagazinKerimcan Durmaz: Burada herkes silahlanmış durumda - Magazin haberleri
ABONE OL

Kerimcan Durmaz: Burada herkes silahlanmış durumda

Bir süredir Amerika'da yaşayan Kerimcan Durmaz, Donald Trump ile Joe Biden arasındaki başkanlık seçimi sonrasında ülkede karışıklık çıkacağı yönündeki iddiaların ardından evine erzak alışverişi yapmak için markete gitti. Durmaz, o anları takipçileriyle paylaşarak "Burası korkunç. Burada silah legal ve herkes silahlanmış durumda" dedi

Kerimcan Durmaz: Burada herkes silahlanmış durumda - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Yaşamını Amerika'da sürdüren Kerimcan Durmaz, Donald Trump ile Joe Biden arasındaki başkanlık mücadelesi sonrasında ülkede karışıklık çıkacağı yönündeki söylentilerden sonra harekete geçti.

Durmaz, evine erzak alışverişi yapmak için markete gitti. Bulunduğu eyaletle ilgili bilgi veren ve konuyla ilgili konuşan Kerimcan Durmaz, herkesin seçim sonuçlarını beklediğini dile getirdi.

Durmaz, Instagram üzerinden yayınladığı videoda şu ifadeleri kullandı:

Burada olayların patlamasına birkaç saat kaldı. Biliyorsunuz ki bugün burada seçim var. Trump kazansa da kazanmasa da kaos çıkacağı söyleniyor. O yüzden erzak almak için markete geldik. Nereden baksanız 10 gün sokağa çıkamayacağımızı düşünüyoruz. Çünkü burası korkunç. Burada silah legal ve herkes silahlanmış durumda.

Telaşla marketten alışveriş yapan Kerimcan Durmaz, "Hangi amaçla ve neden bilmiyorum. Anlamsız" diyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

Durumlar karışık biz de tedbirimizi alıp evimizde sakin sakin her şeyin durulmasını bekleyeceğiz.

Öte yandan halkın yeni başkanını belirleyeceği seçimde Demokrat Parti'nin adayı eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ile Cumhuriyetçi Parti'nin adayı mevcut ABD Başkanı Donald Trump arasındaki seçim mücadelesi hala devam ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Tuvana Türkay: Ciğerimde hasar bıraktı! Koronavirüsü (corona virüsü) yenmişti - Magazin haberleri
MAGAZİN"Ciğerimde hasar bıraktı"
Demet Özdemir'den parti tepkisi! - Magazin haberleri
MAGAZİN'Parti' tepkisi
Selen Görgüzel koronavirüse yakalandı - Magazin haberleri
MAGAZİN'Virüs sonunda beni de buldu'
Bengü'den Ayda Gezgin paylaşımı: Aklımdan çıkmıyor - Magazin haberleri
MAGAZİN'Aklımdan çıkmıyor'
Best Model birincisi Melisa İmrak'tan 'estetik' açıklaması - Son dakika Magazin haberleri
MAGAZİNBest Model birincisinden eleştirilere cevap
SON DAKİKA AŞK! Saadet Özsırkıntı'dan Cem Yılmaz açıklaması - Magazin haberleri
MAGAZİNSaadet Özsırkıntı'dan Cem Yılmaz açıklaması
Dilara Aksüyek kimdir, nereli ve kaç yaşında? Dilara Aksüyek hayatı hakkında
MAGAZİNDilara Aksüyek kimdir?
Edip Tepeli kızı Ayşe Müjgan'ın yüzünü gösterdi - Magazin haberleri
MAGAZİNİşte Müjgan bebek!
Ece Dizdar'dan yürek burkan paylaşım! 1999 depreminde anne ve babasını kaybetmişti - Son dakika Magazin haberleri
MAGAZİN"Mucize bekleyip, tersini yaşadım"
SON DAKİKA! Koronavirüse yakalanan Irmak Ünal'dan haber var! - Magazin haberleri
MAGAZİN'Durumum iyiye gidiyor'

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X