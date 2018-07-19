Irak'ın Kerkük kentindeki iki semtte peş peşe 4 ses bombasının patlaması sonucu 10 kişi yaralandı.Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, patlamaların 3'ü Şorca semti, biri ise Bağdat Yolu semtinde meydana geldi.

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afsaryav Kamil, yaptığı açıklamada, ses bombalarının kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce yol kenarına atıldığını söyledi.

Patlama sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişinin yaralandığı belirten Kamil, yaralıların hastanelere kaldırıldığını aktardı.Polis ekipleri olay yerlerinde güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı.

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