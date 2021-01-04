Kerkük'te DEAŞ operasyonunda 2 terörist öldürüldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

Kerkük'te DEAŞ operasyonunda 2 terörist öldürüldü

Irak'ın Kerkük kentinin güneyinde güvenlik güçleri tarafından düzenlenen DEAŞ operasyonunda 2 teröristin öldüğü, çok sayıda silah, patlayıcı madde, mühimmat ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildiği belirtildi.

Kerkük'te DEAŞ operasyonunda 2 terörist öldürüldü
AA

Kerkük Operasyonlar Komutanı Korgeneral Saad Harbiye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin güneyindeki Reşad nahiyesi yakınlarında düzenlenen operasyonda 2 DEAŞ militanının öldürüldüğünü söyledi.

ABD liderliğindeki uluslararası koalisyon gücüne bağlı hava kuvvetlerinin de operasyona destek verdiğini aktaran Harbiye, operasyonun Irak ordusu ve federal polis gücü tarafından ortaklaşa yürütüldüğünü ifade etti.

Operasyonda teröristlere ait iki sığınağın imha edildiği bilgisini veren Harbiye, çok sayıda silah, patlayıcı madde, mühimmat ve çeşitli yaşam malzemelerinin ele geçirildiğini kaydetti.

Harbiye, Reşad nahiyesine bağlı Suhule köyünde 21 adet tüfek, 2 el yapımı patlayıcı ve 2 TNT patlayıcısının ele geçirildiği bilgisini verdi.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Japon İmparatoru'nun sarayında davetsiz misafir! - HABERLER
DÜNYAJapon İmparatoru'nun sarayında davetsiz misafir!
SON DAKİKA: Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı'ndan Türk İHA'lara övgü - Haberler
DÜNYAUkraynalı komutandan Türk İHA'lara övgü
ABD'de seçim düğümü! Son dakika gözler Georgia'daki senato seçimlerinde
DÜNYAABD’nin gözü Georgia'daki seçimlerde!
Assange'ın iade davasında karar günü - Haberler
DÜNYAAssange'ın iade davasında karar günü
ABD uçak gemisinin Orta Doğu'da kalmasına karar verildi! - Haberler
DÜNYAABD uçak gemisinin Orta Doğu'da kalmasına karar ...
SON DAKİKA: Norveç'te koronavirüs salgınına karşı yeni kısıtlamalar getirildi - Haberler
DÜNYANorveç'te salgına karşı yeni kısıtlamalar getirildi
SON DAKİKA: Japonya'da Tokyo ve çevre eyaletlerde koronavirüse karşı OHAL uygulamasına yeşil ışık - Haberler
DÜNYAJaponya'da OHAL uygulamasına yeşil ışık
SKANDAL! Son dakika: Trump'ın ses kayıtları ABD'yi karıştırdı!
DÜNYATrump'ın ses kaydı ABD'yi sarstı!
SON DAKİKA: İngiltere'de koronavirüs paniği: Hastaneler doldu, koronavirüs vakalarında rekor artış! - Haberler
DÜNYAİngiltere'de panik: Hastaneler doldu, vakalarda ...
Son dakika: Fransa aşı çalışmasındaki yavaşlığıyla alay konusu oldu!
DÜNYAFransa'nın aşı kampanyası alay konusu oldu!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X