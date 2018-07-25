Irak'ın Kerkük kentinde yaşayan Araplar, terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan bölgelerin yeniden imarı için Türkiye'nin desteğini bekliyor.
Kerkük'teki Arap Meclisi üyesi Hatem et-Taii, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İnşaat ve imar alanında başarılı olan komşu ülke Türkiye'nin tahrip edilen bölgelerimizde kalkınma ve yatırım yapmasını istiyoruz." dedi.
Taii, kentin güneyindeki ilçe ve kasabaların DEAŞ'tan kurtarılmasının üzerinden yaklaşık 10 ay geçmesine rağmen vatandaşların evlerine dönemediğini söyledi.
Halkın dönüşü için Kerkük'ün güneyinde imar çalışmalarına başlanmasının beklendiğini aktaran Taii, "Binlerce bölge sakini ve göçmen, kent merkezinin doğusundaki çadır kentlerde yaşam mücadelesi veriyor." diye konuştu.
Türk inşaat ve kalkınma firmaları ile çalışma standartlarına güvendiklerini vurgulayan Taii, DEAŞ tarafından tahrip edilen onlarca köyün imarında Türk firmalarını görmek istediklerini dile getirdi.
Kerkük Valiliği İmar Kurulu Koordinatörü Saddam en-Niemi de terör örgütü DEAŞ'ın 3 yıl boyunca kontrolünü elinde tuttuğu Havice ilçesi ile bu ilçeye bağlı Zap, Abbasi, Reşad ve Rıyad nahiyelerinin yanı sıra 100'den fazla köyün yaşanılamaz hale geldiğine dikkati çekti.
Niemi, DEAŞ saldırılarından en fazla zarar gören ve yüzde 90'ı kullanılamaz hale gelen Havice ilçesine imarda öncelik tanınmasını istediklerini belirtti.
"TÜRKİYE'NİN İMAR ANLAMINDA SERGİLEDİĞİ BAŞARILARA HAYRANIZ"
Kerkük'ün Ubeyd Aşireti Başkanı Gassan Asi de DEAŞ ile mücadele sırasında büyük tahribatın meydana geldiği bölgelerin yeninden inşasında Türkiye'nin yardımına ihtiyaç duyduklarını ifade etti.
Türkiye'nin imar anlamında sergilediği başarıya hayran kaldıklarını anlatan Asi, şu ifadeleri kullandı:
"Birçok alanda gelişen Türkiye'nin, Irak ve Kerkük'te de önemli imar ve kalkınma projelerine imza atacağına inanıyoruz. Yıllardır ülkemize insani yardım alanları başta olmak üzere birçok konuda karşılıksız destek sunan Türkiye'ye ait firmaları, DEAŞ tarafından tahrip edilen köylerin yeniden imarında görmek istiyoruz."
Terör olayları ve çatışmalar nedeniyle Kerkük vilayetinin güneyinde Araplara ait 120 köyün yıkıldığını hatırlatan Asi, bölgenin DEAŞ'tan kurtarılmasının üzerinden uzunca bir süre geçmesine rağmen söz konusu köylere henüz bir çivinin bile çakılmadığını kaydetti.
Irak merkezi hükümetinin yıkılan köylerin imarının üstesinden gelemediğini savunan Asi, bu nedenle yüzlerce ailenin hala Kerkük'teki çadır kamplarda hayat mücadelesi verdiğini vurguladı.
Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Aralık 2017'de terör örgütü DEAŞ'ın 3 yıl süren askeri varlığının sona erdiğini duyurmuştu ancak örgüte bağlı uyuyan hücreler Irak'taki bazı noktalarda zaman zaman terör eylemleri düzenlemeye devam ediyor.
Peşmerge güçleri de terör örgütü DEAŞ'ın Haziran 2014'te ilerleyişi karşısında Irak ordusunun çekilmesinin ardından Kerkük ve çevresinde 3 yıldan uzun süre kontrolü elinde tutmuştu.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Bağdat merkezi yönetimine bağlı güçler, 16 Ekim 2017'de kente girerek, KYB ve KDP'ye bağlı Peşmerge güçlerinin hakimiyetine son vermişti. Bağdat yönetimi, kentteki petrol kuyularında da kontrolü sağlamıştı.
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