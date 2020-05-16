Kerkük'te polis kontrol noktasına DEAŞ saldırısı: 1 ölü

AA

Kerkük Polis Müdürlü Ali Kemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ'lı teröristlerin Kerkük'ün güneyinde bulunan Yayçı kasabasının girişindeki polis kontrol noktasını hedef aldığını belirtti.

Kemal, susturucu takılı silahlarla gerçekleştirilen saldırıda bir polisin hayatını kaybettiğini söyledi.

DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.