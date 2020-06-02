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Kerkük'teki DEAŞ operasyonunda 13 terörist öldürüldü

Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ’a karşı bu sabah başlatılan operasyonda 13 teröristin öldürüldüğü belirtildi.

Kerkük'teki DEAŞ operasyonunda 13 terörist öldürüldü
AA

Kerkük Operasyonlar Komutanı Korgeneral Saad Harbiye, AA muhabirine yaptığı açıklamada kentin güneybatı bölgesinde DEAŞ'a yönelik başlatılan operasyonda 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon gücünün de operasyona hava desteği sağladığını belirten Harbiye, teröristlerin kentin güneyindeki Çay Vadisi yakınlarında öldürüldüğünü aktardı.

Harbiye, Irak ordusu, Irak federal polisi, Haşdı Şabi ve Kerkük Operasyonlar Komutanlığı tarafından yürütülen operasyonun 3 gün süreceğini ifade etti.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi’nin talimatıyla bugün Kerkük’ün güneybatısında terör örgütü DEAŞ’a karşı operasyon başlatılmıştı.

DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.

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