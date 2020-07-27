Kerkük'teki Türkmen kadınlar, ürettikleri maskelerle Kovid-19 ile mücadeleye destek oluyor

AA

Kerküklü kadınlar, kent merkezindeki Hadidiler Mahallesi'nde Şifa Sağlık Merkezi bünyesinde kurulan Buğday Hatun Atölyesi'nde maske üretimi için gönüllü olarak bir araya geldi.

Türkmeneli İş Birliği ve Kültür Vakfının desteğiyle Kerküklü kadınların ürettiği maskeler, hastane, kamu kurumları ve ilçelerdeki sağlık merkezlerine teslim ediliyor, ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

Buğday Hatun Atölye Sorumlusu Birgül Hasan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkmen kadınların bu zor günleri atlatmak için gönüllü olarak maske ürettiklerini söyledi.

Günlük 1500 maske üretildiğini anlatan Hasan, "Bilindiği gibi Irak'ta sağlık altyapısında yetersizlik var. Kovid-19 salgını ile birlikte maske başta olmak üzere tüm sağlık malzemelerinde eksiklik yaşanıyor. Koronavirüs ile mücadeleye destek amacıyla buraya toplanan kadınlar da herhangi bir ücret talep etmeden, gönüllü olarak maske üretiyor." dedi.

Hasan, başlangıçta günlük 500 olan maske üretimini şu anda 1500'e çıkardıklarını ifade ederek, üretilen maskelerin de gençler tarafından vatandaşlara dağıtıldığını aktardı.

Atölyeye başvuran gönüllülerin sayısının her geçen gün arttığını belirten Hasan, Kerküklü kadınların duyarlılığının ve destekçi adımlarının gurur verici olduğunu dile getirdi.

Hasan, üretilen maskelerin sadece Kerkük kent merkezine değil kente bağlı ilçe, kasaba köy ve kırsal bölgelere de dağıtıldığını kaydetti.

Atölyede birçok arkadaşıyla yoğun şekilde mesai harcadıklarını aktaran ilkokul öğretmeni Songül Ali de "Burada arkadaşlarımla gönüllü olarak maske yapıyorum. Böyle krizlerde memleket ve insanlığa hizmet etmek bir vatandaşlık görevidir. Günlük 8 saat yoğun şekilde çalışıyoruz. Allah bir an önce bu hastalığı üzerimizden alsın." diye konuştu.