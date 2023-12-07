Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kermesin ardından 10 öğrenci hastanelik oldu

        Kermesin ardından 10 öğrenci hastanelik oldu

        Konya'da bir eğitim merkezinde düzenlenen kermeste 10 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 18:45 Güncelleme: 07.12.2023 - 18:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kermesin ardından 10 öğrenci hastanelik oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'nın Merkez Selçuklu ilçesindeki özel bir eğitim merkezinde düzenlenen kermese, çevre okullardan katılan 10 öğrenci rahatsızlandı.

        İhbar üzerine okula 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        YEDİKLERİ BİR GIDADAN ZEHİRLENDİLER

        Kermeste yedikleri bir gıdadan zehirlendikleri değerlendirilen öğrenciler, sağlık ekiplerince Beyhekim Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilen öğrencilerin, tedavilerinin ardından taburcu edileceği öğrenildi.

        Öte yandan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Türkiye ile Yunanistan arasında buzlar eriyor!
        Türkiye ile Yunanistan arasında buzlar eriyor!
        Seçil Erzan'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı!
        Seçil Erzan'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Ender Saraç iddialar hakkında "İftira, görüntüler montaj” dedi
        Ender Saraç iddialar hakkında "İftira, görüntüler montaj” dedi
        Kiralık futbolcular ne yapıyor?
        Kiralık futbolcular ne yapıyor?
        Merkez'in toplam rezervleri rekor kırdı
        Merkez'in toplam rezervleri rekor kırdı
        850 milyon dolarlık ithalata rağmen yüzde 85 artış
        850 milyon dolarlık ithalata rağmen yüzde 85 artış
        Yayın gelirinde sınıfta kaldık!
        Yayın gelirinde sınıfta kaldık!
        Oktay Derelioğlu ve eşine saldıranların ifadesi ortaya çıktı!
        Oktay Derelioğlu ve eşine saldıranların ifadesi ortaya çıktı!
        Çocuk uyuyakaldı, ortalık karıştı!
        Çocuk uyuyakaldı, ortalık karıştı!
        Erkan imzalı 200 TL'lik banknotlar tedavülde
        Erkan imzalı 200 TL'lik banknotlar tedavülde
        Eşi tansiyon hastası olanlara kötü haber!
        Eşi tansiyon hastası olanlara kötü haber!
        Bakan Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması
        Bakan Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması
        Sağanağa dikkat! Meteoroloji 3 bölge için saat verdi!
        Sağanağa dikkat! Meteoroloji 3 bölge için saat verdi!
        'Bu mezarın babama çok yakıştığı kanısındayım'
        'Bu mezarın babama çok yakıştığı kanısındayım'
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Oyuncu Karagöz'ün cezaevi günlüğü
        Oyuncu Karagöz'ün cezaevi günlüğü
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        'Ezine peyniri'ne AB'den coğrafi işaret
        'Ezine peyniri'ne AB'den coğrafi işaret
        Zajc ve Kent'e Ada'dan talip!
        Zajc ve Kent'e Ada'dan talip!