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Zafer Samancı'nın haberine göre, olay dün saat 09.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Akçeşme Mahallesi Burç Sokak üzerindeki kerpiç binada meydana geldi. İki katlı kerpiç binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalan 60 yaşındaki Sultan Dakım ile torunları 16 yaşındaki Muhammed ile 5 yaşındaki Bektaş Dakım hayatını kaybetti.

Olay sonrası Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum talimatıyla hemen bölgeye gelen Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Vedad Gürgen, yetkililerden bilgi aldı. Ardından Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Kaymakam Abdullah Selim Parlar ve beraberindekilerle, 3 kişinin hayatını kaybettiği ev ve mahallede bulunan diğer evlerde incelemelerde bulundu.

'YIKILACAK OLAN BİNALAR İÇİN KİRA YARDIMI YAPILACAK'

Gürgen, incelemenin ardından yaptığı açıklamada, yaşanan elim olaydan dolayı üzgün olduklarını belirterek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi. Olayın gerçekleştiği bölgede 24 tescilli bina oluğunu belirterek, şunları söyledi: "Yıkılan kerpiç bina çok yıpranmış. Bu tescilli bir bina, binanın restorasyonu yapılacak. Aynı zamanda burada bulunan binaların güçlendirilmesiyle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum talimat verdi. Buradaki 36 binanın risk, yapı tespitlerini gerçekleştiriyoruz. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Bölgede, yaklaşık 100 dönüm alan içerisinde 347 bina var. Karatay Belediyesi bu olaydan önce 12 binayla ilgili karar almış, 10'unu da yıkmış. Bu binalardan iki tanesi sağlamlaştırılmış. Bölgede yıkılması gereken 12 binanın tespitini yaptık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca buradaki 24 binanın güçlendirme ve restorasyon çalışması gerçekleştirilecek.

Yıkılacak olan riskli binalarda kalan vatandaşlara da kira yardımı yapılacak. Vatandaşlarımızı uyarıyorum. Herkes kendi evinin tespitini bir kez daha gözden geçirsin. Hasar, zarar, ziyan var mı onlara baksın. 'Burada deprem olmaz' deyip bunları ihmal etmesin. Bu konuda bakanlığımız da vatandaşın emrindedir."