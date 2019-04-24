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Mustafa Uc'un haberine göre Elazığ'a bağlı Şahinkaya Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Besime Bazin, bahçesindeki ağaçları sulamak için artezyen kuyusu açmayı düşünüyordu. Ancak aradığı su bodrum katında çıktı.
"SU YER ALTINDAN KAYNIYOR"
Sürekli kaynayan su nedeniyle bodrum katının adeta havuza dönüştüğünü söyleyen Besime Bazin, yaşanan olayı şöyle anlattı: "Yaşadığımız bölgede geçen yıl kuraklık vardı. Çeşmeler kurudu. Büyük sıkıntı yaşadık. Susuzluk nedeniyle ağaçlar kurudu. Su bulmak için herkes artezyen vuruyor. Her tarafta su aramaya başladık. Biz de bahçemizde artezyen vurmayı düşündük ama su birdenbire karşımıza çıktı ama kötü bir yerde çıktı. Evimiz tek katlı ve bodrumumuz var. Geçtiğimiz hafta bodruma indiğimde odanın suyla dolu olduğunu gördüm. İlk başta yağmur suyu olduğunu düşündüm. Suyu kovalarla tahliye ettik. Ancak oda yine suyla dolmaya başladı. Daha sonra suyun dipten kaynadığını fark ettik. Yeraltından geliyor. Su sürekli yükseliyor. Biriken suyun kaynak suyu olduğunu fark edince şaşırdık. 25 yıldır burada oturuyorum. İlk defa böyle bir olayla karşılaştım. Şaşkınım."
"ÇARESİZİM, EV ZARAR GÖRÜR DİYE KORKUYORUZ"
Bir haftadır aralıksız şekilde suyu tahliye ettiklerini ancak suyun yükselmesine engel olamadıklarını ifade eden Bazin, büyük zorluk çektiklerini söyledi. Su nedeniyle kerpiç evlerinin zarar görmesinden endişe ettiklerini belirten Besime Bazin, "Bu sene çok yağmur ve kar yağdığı için burada suyun geçişinde patlak verdi. Suyun çıkması kötü değil ama bodrumda çıkması kötü oldu. Bodrum katı olduğu için suyun yükselmesine engel olamıyoruz. Gece çok fazla su doluyor. Evimiz kerpiçten yapılmış. Suyun etkisiyle ev zarar görebilir, her an çökebilir. Keşke bahçede çıksaydı. Burada çıktığı için bize çok büyük bir eziyet oldu. Kovalarla sürekli su taşımak çok zor oluyor. Hidrofor aldık ama bu da yeterli olmuyor. Ne yapacağımı bilmiyorum. Sürekli kaynıyor çünkü. 5 dakikada bir suyu tahliye ediyorum. Çok çaresizim. Ev zarar görür diye korkuyoruz. Yetkililerden yardım bekliyorum" diye konuştu.
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