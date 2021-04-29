"ASLA VAZGEÇMEDİM"

40 yaşındaki Katona, sözlerine, "Bunu paylaşmak istedim çünkü yıllar içinde birçok kez intihar etmeyi düşündüm ama asla vazgeçmedim" şeklinde devam etti. Ünlü isim, ardından insanın kendisine inanmayı bırakmaması gerektiğini dile getirdi.

Kerry Katona'nın bu yeni evinin altı tane yatak odası, bir giyinme odası ve özel bir sinema odası gibi bölümlerinin bulunduğu öğrenildi.