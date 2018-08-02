Kerry Katona'ya selfie tepkisi!

Bir dönem üyesi olduğu Atomic Kitten müzik grubu sayesinde ünlü olan, daha sonra da kariyerine tek başına devam eden Kerry Katona, Instagram'da eleştiri oklarının hedefi oldu. Katona selfie pozlarını dağınık mekanlarda çekince hayranlarından tepki aldı