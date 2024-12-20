Kervan Gıda, 5. yurt dışı satış ofisini Fransa’da açtı
Kervan Gıda, küresel büyüme hedefleri doğrultusunda yurt dışındaki beşinci satış ofisini 100 bin euro sermaye ile Fransa'nın başkenti Paris'te kurdu
85’ten fazla ülkeye ihracat yapan Kervan Gıda, yurt dışındaki beşinci satış ofisini Fransa’nın başkenti Paris’te kurdu. Kuruluş işlemleri 19 Aralık 2024 itibarıyla tamamlanan Kervan Gıda France S.A.S, 100 bin Euro sermaye ile faaliyete geçti.
Kervan Gida France S.A.S, Kervan Gıda’nın İngiltere’de kurulu iştiraki Kervan Gida UK Limited’ın şirketin sermayesine yüzde 100 oranında iştirak etmesiyle kuruldu. Yeni ofis, Fransa pazarında Kervan Gıda çatısı altında üretilen ürünlerin satış, pazarlama ve dağıtım faaliyetlerini yürütecek.
Fransa ofisi, Kervan Gıda’nın Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya ve Rusya’nın ardından yurt dışındaki beşinci satış ofisi oldu.
Kervan Gıda’nın Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamada, Fransa ofisinin şirket faaliyetlerine olumlu katkı sağlamasının beklendiği ifade edildi.