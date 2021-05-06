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Kervan Gıda'dan Polonya'da önemli satın alma

Kervan Gıda, halka arz sonrası ilk yurt dışı hamlesini gerçekleştirdi. Kurum, Polonya’nın önde gelen yumuşak şeker üreticilerinden ZPC Otmuchów ve iştiraki PWC Odra’nın çoğunluk hissesini satın almak için imza attı.

Kervan Gıda'dan Polonya'da önemli satın alma
HABERTURK.COM

85 ülkeye ihracat yapan yumuşak şeker üreticisi Kervan Gıda, halka arz sonrası açıkladığı global büyüme hedefleri kapsamında ilk adımını attı. Geçtiğimiz aylarda halka arz gelirinin yüzde 55’i ile Avrupa’da yeni bir yatırım / satın alım yapmayı planladıklarını ve bu konuda çalışmaya başladıklarını duyuran kurum, arayışını tamamladı.

Kervan Gıda, yapılan detaylı görüşmeler kapsamında Polonya’nın önde gelen yumuşak şeker üreticilerinden ZPC Otmuchów ve iştiraki PWC Odra’yı bünyesine katmak üzere gerekli adımları attı.

Kurum iştiraki Kervan International AB aracılığıyla, Warsaw Equity Management S.A. ("WEM") ve diğer ilişkili taraflar arasında; ZPC Otmuchów ve iştiraki PWC Odra’nın çoğunluk hisselerinin alımına yönelik bir Hisse Satın Alma Sözleşmesi imzalandı.

Satın alma sürecini değerlendiren Kervan Gıda Satış ve Pazarlama Grup Başkanı Oğuz Ay, “Şirketimiz, uzun vadeli büyüme stratejileri doğrultusunda Avrupa Birliği sınırları içerisinde faaliyet gösteren potansiyel hedef şirketlerin belirlenmesi hususunda KPMG Yönetim Danışmanlığı A.Ş. ile finansal danışmanlık sözleşmesi imzalamıştı. Coğrafi riski dağıtmak ve Avrupa modern kanalındaki Bebeto markamızın konumunu güçlendirmek amacıyla yapılan araştırmalarımız nihai sonuca ulaştı. Polonya’nın değerli kurumları ZPC Otmuchów ve ZPC Otmuchów’un iştiraki PWC Odra’nın çoğunluk hisselerinin alımına yönelik bir Hisse Satın Alma Sözleşmesi imzaladık” dedi.

ANA HİSSEDAR OLACAK

Kervan Gıda’nın edindiği hisseler vasıtasıyla ZPC Otmuchów’un ana hissedarı konumuna geleceğine değinen Kervan Gıda Mali İşler Direktörü Adem Demir, “Polonya menşeili yatırım fonu Warsaw Equity Management’ın ZPC Otmuchów’daki (WSE:OTM) yüzde 64,36 ile yüzde 65,29 arasındaki hissesini ve ZPC Otmuchów’un iştiraki PWC Odra’daki yüzde 26,95’lik hissesini satın almak üzere hisse devir sözleşmesi imzaladık. ZPC Otmuchów hisselerini 23,5 milyon Avro yüzde 100 şirket değeri üzerinden satın alacağız. PWC Odra’nın ise yüzde 26,95’lik hisse alımını 3,8 milyon Avro hisse değeri üzerinden gerçekleştireceğiz” dedi.

SÜREÇ 2. ÇEYREKTE TAMAMLANACAK

Sürecin 2021 ikinci çeyreğinin sonuna kadar tamamlanmasının planlandığına değinen Oğuz Ay, “ZPC Otmuchów ve iştiraki PWC Odra, Polonya'nın en eski ve önde gelen yumuşak şeker üreticileri arasında yer alıyor. Satın alacağımız şirketlerin 31 Aralık 2020 ve 31 Aralık 2019 tarihlerinde sonra eren mali dönemlerindeki konsolide net satış gelirleri sırasıyla 50,4 milyon Avro ve 49,9 milyon Avro seviyesinde. Şirketler, Polonya’da toplam dört fabrika ile yumuşak şeker, çikolatalı marshmallow, bar, helva ve tuzlu atıştırmalıklar gibi ürünlerin markalı ve fason üretimlerini yapıyor. Polonya’da yumuşak şeker kategorisinde yüzde 38’lik üretici pazar payıyla lider durumda bulunuyor. Özellikle büyük zincir mağazalar ve modern ticaret kanallarında güçlü bir dağıtımı var. ZPC Otmuchów’un 600’den fazla çalışanı bulunuyor. Avrupa’daki gücümüze güç katacak bu anlaşmadan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

Gelecek planlarına da değinen Oğuz Ay, “Bu hamle sonrasında şirketin karlılığına odaklanarak yumuşak şeker üretim kapasitemizin artırılması, Kervan Gıda’nın know-how aktarımı ve teknik yetkinlikleriyle birlikte operasyonel verimliliğin optimize edilmesi, fabrika, makineler ve üretim hatlarının şirketimizin bölgesel üretim planları ve gelecek stratejisi doğrultusunda düzenlenmesi hedeflerimizden bazıları” diye konuştu. “Ayrıca markaların gelecek stratejilerimize paralellik gösterecek şekilde Avrupa kanallarında konumlandırılması bir diğer amacımız. ZPC Otmuchów ve PWC Odra’nın üretim kapasitesi, dağıtım kanalları ve mevcut müşteri portföyü vasıtasıyla yumuşak şeker üretiminde ve satışında önemli bölgesel sinerjiler yakalamayı planlıyoruz” dedi.

YATIRIMLAR DEVAM EDECEK

Oğuz Ay, “2023 yılına kadar dünyada kendi kategorimizde ilk beş firma arasına girmeyi hedefliyoruz. ZPC Otmuchów ile operasyonel gücümüze güç katmayı arzu ediyoruz. Avrupa’da üretim tesisi ile Avrupa Birliği vergi avantajlarından faydalanmak, gelir kaynaklarımızı çeşitlendirmek, küresel seviyede marka bilinilirliğini arttırmak diğer hedeflerimiz arasında. Yaptığımız yurt içi yatırımlarımızla da Bebeto markamızla Türkiye’de pazar liderliğine yükselmeyi planlıyoruz” dedi.

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